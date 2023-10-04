04 октября 2023

В Пермском крае впервые за полгода подешевел бензин

© Служба новостей «URA.RU»
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Росстат зафиксировал снижение стоимости топлива Фото:

Впервые за шесть месяцев в Пермском крае снизились цены на все марки бензина и дизельного топлива. Самое высокое падение стоимости зафиксировано у бензина марки АИ-98.

«Стоимость бензина на 2 октября снизилась по сравнению с данными, которые были зафиксированы 25 сентября. Так, цена за литр бензин марки АИ-98 снизилась на 90 копеек, АИ-92 — на 15 копеек, АИ-95 — на 36 копеек», — следует из данных, опубликованных на официальном сайте Росстата.

Также в Прикамье снизилась стоимость дизельного топлива. Неделей ранее цена за литр была 64,40 рубля, а по данным на 2 октября она составляет 63,88 рубля.

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Впервые за шесть месяцев в Пермском крае снизились цены на все марки бензина и дизельного топлива. Самое высокое падение стоимости зафиксировано у бензина марки АИ-98. «Стоимость бензина на 2 октября снизилась по сравнению с данными, которые были зафиксированы 25 сентября. Так, цена за литр бензин марки АИ-98 снизилась на 90 копеек, АИ-92 — на 15 копеек, АИ-95 — на 36 копеек», — следует из данных, опубликованных на официальном сайте Росстата. Также в Прикамье снизилась стоимость дизельного топлива. Неделей ранее цена за литр была 64,40 рубля, а по данным на 2 октября она составляет 63,88 рубля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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