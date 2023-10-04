В Пермском крае впервые за полгода подешевел бензин

05 октября 2023 в 10:02 Размер текста - 17 +

Росстат зафиксировал снижение стоимости топлива Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Впервые за шесть месяцев в Пермском крае снизились цены на все марки бензина и дизельного топлива. Самое высокое падение стоимости зафиксировано у бензина марки АИ-98. «Стоимость бензина на 2 октября снизилась по сравнению с данными, которые были зафиксированы 25 сентября. Так, цена за литр бензин марки АИ-98 снизилась на 90 копеек, АИ-92 — на 15 копеек, АИ-95 — на 36 копеек», — следует из данных, опубликованных на официальном сайте Росстата. Также в Прикамье снизилась стоимость дизельного топлива. Неделей ранее цена за литр была 64,40 рубля, а по данным на 2 октября она составляет 63,88 рубля.

Впервые за шесть месяцев в Пермском крае снизились цены на все марки бензина и дизельного топлива. Самое высокое падение стоимости зафиксировано у бензина марки АИ-98. «Стоимость бензина на 2 октября снизилась по сравнению с данными, которые были зафиксированы 25 сентября. Так, цена за литр бензин марки АИ-98 снизилась на 90 копеек, АИ-92 — на 15 копеек, АИ-95 — на 36 копеек», — следует из данных, опубликованных на официальном сайте Росстата. Также в Прикамье снизилась стоимость дизельного топлива. Неделей ранее цена за литр была 64,40 рубля, а по данным на 2 октября она составляет 63,88 рубля.