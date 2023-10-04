04 октября 2023

Губернатор Куйвашев уходит в отпуск

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция по открытию Международного фестиваля университетского спорта. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев вернется к работе 25 октября Фото:

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев уходит в отпуск до конца октября. Об этом URA.RU сообщил источник в областном кабмине.

По его данным, изначально предполагалось, что Куйвашева не будет с 5 октября. «Но сегодня он на месте, а завтра планирует ехать в Челябинск на совещание уральского межрегионального координационного совета „Единой России“. Так что, видимо, с 9 октября [будет отдыхать]», — предположил собеседник. Возвращение главы региона ожидается 25 октября.

Руководить регионом в отсутствие шефа, по неофициальной информации, будет его первый зам Алексей Шмыков. В то же время в департаменте информполитики региона в ответ на вопрос корреспондента про отпуск Куйвашева сказали, что «нет такой информации».

Другой собеседник уточнил, что губернатор якобы планировал уйти в отпуск раньше. Но сдвинул сроки из-за приезда в Екатеринбург федерального министра Ирека Файзуллина на строительный форум 100+ TechnoBuild.

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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев уходит в отпуск до конца октября. Об этом URA.RU сообщил источник в областном кабмине. По его данным, изначально предполагалось, что Куйвашева не будет с 5 октября. «Но сегодня он на месте, а завтра планирует ехать в Челябинск на совещание уральского межрегионального координационного совета „Единой России“. Так что, видимо, с 9 октября [будет отдыхать]», — предположил собеседник. Возвращение главы региона ожидается 25 октября. Руководить регионом в отсутствие шефа, по неофициальной информации, будет его первый зам Алексей Шмыков. В то же время в департаменте информполитики региона в ответ на вопрос корреспондента про отпуск Куйвашева сказали, что «нет такой информации». Другой собеседник уточнил, что губернатор якобы планировал уйти в отпуск раньше. Но сдвинул сроки из-за приезда в Екатеринбург федерального министра Ирека Файзуллина на строительный форум 100+ TechnoBuild.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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