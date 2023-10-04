Губернатор Куйвашев уходит в отпуск

05 октября 2023 в 10:21 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев вернется к работе 25 октября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловский губернатор Евгений Куйвашев уходит в отпуск до конца октября. Об этом URA.RU сообщил источник в областном кабмине. По его данным, изначально предполагалось, что Куйвашева не будет с 5 октября. «Но сегодня он на месте, а завтра планирует ехать в Челябинск на совещание уральского межрегионального координационного совета „Единой России“. Так что, видимо, с 9 октября [будет отдыхать]», — предположил собеседник. Возвращение главы региона ожидается 25 октября. Руководить регионом в отсутствие шефа, по неофициальной информации, будет его первый зам Алексей Шмыков. В то же время в департаменте информполитики региона в ответ на вопрос корреспондента про отпуск Куйвашева сказали, что «нет такой информации». Другой собеседник уточнил, что губернатор якобы планировал уйти в отпуск раньше. Но сдвинул сроки из-за приезда в Екатеринбург федерального министра Ирека Файзуллина на строительный форум 100+ TechnoBuild.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев уходит в отпуск до конца октября. Об этом URA.RU сообщил источник в областном кабмине. По его данным, изначально предполагалось, что Куйвашева не будет с 5 октября. «Но сегодня он на месте, а завтра планирует ехать в Челябинск на совещание уральского межрегионального координационного совета „Единой России“. Так что, видимо, с 9 октября [будет отдыхать]», — предположил собеседник. Возвращение главы региона ожидается 25 октября. Руководить регионом в отсутствие шефа, по неофициальной информации, будет его первый зам Алексей Шмыков. В то же время в департаменте информполитики региона в ответ на вопрос корреспондента про отпуск Куйвашева сказали, что «нет такой информации». Другой собеседник уточнил, что губернатор якобы планировал уйти в отпуск раньше. Но сдвинул сроки из-за приезда в Екатеринбург федерального министра Ирека Файзуллина на строительный форум 100+ TechnoBuild.