Педагог из Екатеринбурга стала лучшим учителем России

Победителем Всероссийского конкурса «Первый учитель» стала педагог начальных классов из Екатеринбурга Оксана Крумина. Она стала лучшей в номинации «Классическая гимназия». Сама Крумина преподает в гимназии № 104.
«Имя победителя огласили министр просвещения Сергей Кравцов и председатель Комитета Государственной Думы по просвещению Ольга Казакова», — говорится в сообщении официального telegram-канала Минпросвещения России. В Год педагога и наставника это профессиональное состязание среди учителей начальных классов состоялось впервые.
2023 год указом президента России Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника. Миссия Года — признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность. Мероприятия Года педагога и наставника будут направлены на повышение престижа профессии учителя.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.