Педагог из Екатеринбурга стала лучшим учителем России

Педагог из Екатеринбурга Крумина выиграла в номинации «Классическая гимназия»

Оксана Крумина победила в номинации «Классическая гимназия» Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Победителем Всероссийского конкурса «Первый учитель» стала педагог начальных классов из Екатеринбурга Оксана Крумина. Она стала лучшей в номинации «Классическая гимназия». Сама Крумина преподает в гимназии № 104.

«Имя победителя огласили министр просвещения Сергей Кравцов и председатель Комитета Государственной Думы по просвещению Ольга Казакова», — говорится в сообщении официального telegram-канала Минпросвещения России. В Год педагога и наставника это профессиональное состязание среди учителей начальных классов состоялось впервые.

2023 год указом президента России Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника. Миссия Года — признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность. Мероприятия Года педагога и наставника будут направлены на повышение престижа профессии учителя.