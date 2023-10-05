Педагог из Екатеринбурга стала лучшим учителем России

Педагог из Екатеринбурга Крумина выиграла в номинации «Классическая гимназия»
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Оксана Крумина победила в номинации «Классическая гимназия»
Оксана Крумина победила в номинации «Классическая гимназия» Фото:

Победителем Всероссийского конкурса «Первый учитель» стала педагог начальных классов из Екатеринбурга Оксана Крумина. Она стала лучшей в номинации «Классическая гимназия». Сама Крумина преподает в гимназии № 104.

«Имя победителя огласили министр просвещения Сергей Кравцов и председатель Комитета Государственной Думы по просвещению Ольга Казакова», — говорится в сообщении официального telegram-канала Минпросвещения России. В Год педагога и наставника это профессиональное состязание среди учителей начальных классов состоялось впервые.

2023 год указом президента России Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника. Миссия Года — признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность. Мероприятия Года педагога и наставника будут направлены на повышение престижа профессии учителя.

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Победителем Всероссийского конкурса «Первый учитель» стала педагог начальных классов из Екатеринбурга Оксана Крумина. Она стала лучшей в номинации «Классическая гимназия». Сама Крумина преподает в гимназии № 104. «Имя победителя огласили министр просвещения Сергей Кравцов и председатель Комитета Государственной Думы по просвещению Ольга Казакова», — говорится в сообщении официального telegram-канала Минпросвещения России. В Год педагога и наставника это профессиональное состязание среди учителей начальных классов состоялось впервые. 2023 год указом президента России Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника. Миссия Года — признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность. Мероприятия Года педагога и наставника будут направлены на повышение престижа профессии учителя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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