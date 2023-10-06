В День героев Танкограда в челябинском заксобрании открылась выставка. Фото

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Законодательное собрание Челябинской области, законодательное собрание чо, зсо, елочка мякуша была
В законодательном собрании открылась выставка, посвященная Победе Фото:

В Законодательном Собрании 6 октября открылась выставка «Южный Урал — кузница Победы», посвященная трудовому вкладу челябинцев в Победу в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания.

«В годы Великой Отечественной войны Челябинская область внесла большой вклад в приближение Победы. Челябинцы в кратчайшие сроки превратили Урал в опорный край державы, наладили выпуск необходимой для фронта продукции. Данная экспозиция показывает нам историю нашего региона времен войны, работу промышленных предприятий и жизнь горожан», — цитируют в пресс-службе заместителя председателя комитета по социальной политике ЗСО Елену Тарасову.

В экспозиции представлены 24 фотографии из фондов Росгосархива кинофотодокументов. Уникальные снимки рассказывают о повседневной жизни челябинцев в суровые военные годы и повествуют о трудовом героизме.

День героев Танкограда учрежден депутатами ЗСО в 2016 году. Именно 6 октября 1941 года началась эвакуация танкового производства ленинградского Кировского завода в Челябинск.

Депутаты заинтересованно знакомятся с историческими свидетельствами подвига земляков
Депутаты заинтересованно знакомятся с историческими свидетельствами подвига земляков
Фото:
Трактористка из Сосновского района за работой, 1942 год
Трактористка из Сосновского района за работой, 1942 год
Фото:
Самоходные установки перед отправкой на фронт, 1944 год
Самоходные установки перед отправкой на фронт, 1944 год
Фото:

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В Законодательном Собрании 6 октября открылась выставка «Южный Урал — кузница Победы», посвященная трудовому вкладу челябинцев в Победу в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания. «В годы Великой Отечественной войны Челябинская область внесла большой вклад в приближение Победы. Челябинцы в кратчайшие сроки превратили Урал в опорный край державы, наладили выпуск необходимой для фронта продукции. Данная экспозиция показывает нам историю нашего региона времен войны, работу промышленных предприятий и жизнь горожан», — цитируют в пресс-службе заместителя председателя комитета по социальной политике ЗСО Елену Тарасову. В экспозиции представлены 24 фотографии из фондов Росгосархива кинофотодокументов. Уникальные снимки рассказывают о повседневной жизни челябинцев в суровые военные годы и повествуют о трудовом героизме. День героев Танкограда учрежден депутатами ЗСО в 2016 году. Именно 6 октября 1941 года началась эвакуация танкового производства ленинградского Кировского завода в Челябинск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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