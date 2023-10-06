В законодательном собрании открылась выставка, посвященная Победе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Законодательном Собрании 6 октября открылась выставка «Южный Урал — кузница Победы», посвященная трудовому вкладу челябинцев в Победу в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания.

«В годы Великой Отечественной войны Челябинская область внесла большой вклад в приближение Победы. Челябинцы в кратчайшие сроки превратили Урал в опорный край державы, наладили выпуск необходимой для фронта продукции. Данная экспозиция показывает нам историю нашего региона времен войны, работу промышленных предприятий и жизнь горожан», — цитируют в пресс-службе заместителя председателя комитета по социальной политике ЗСО Елену Тарасову.

В экспозиции представлены 24 фотографии из фондов Росгосархива кинофотодокументов. Уникальные снимки рассказывают о повседневной жизни челябинцев в суровые военные годы и повествуют о трудовом героизме.

День героев Танкограда учрежден депутатами ЗСО в 2016 году. Именно 6 октября 1941 года началась эвакуация танкового производства ленинградского Кировского завода в Челябинск.

Депутаты заинтересованно знакомятся с историческими свидетельствами подвига земляков Фото: пресс-служба законодательного собрания Челябинской области

Трактористка из Сосновского района за работой, 1942 год Фото: пресс-служба законодательного собрания Челябинской области