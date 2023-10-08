Дерипаска упрекнул политиков в жалких амбициях из-за войн по всему миру

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ПМЭФ-2021. Первый день, Дерипаска, Титов, Татулова. Санкт-Петербург, дерипаска олег
Олег Дерипаска отреагировал на войну в Израиле Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В войнах по всему миру виноваты политики, которые действуют только из-за своих «жалких амбиций». О ситуации на планете высказался российский бизнесмен Олег Дерипаска.

«Настоящий кризис глобальной безопасности. Вместо того, чтобы хоть как-то остановить этот кровавый хаос, политики продолжают разжигать эти конфликты и войны, потакая своим жалким амбициям», — написал Олег Дерипаска в своем telegram-канале. Он также заявил, что потери среди мирного населения не могут быть оправданы никакой политикой. Все слова он говорил после новостей о начале войны в Израиле.

Ранее военные из сектора Газа ворвались в Израиль. К первому дню войны Израиль вытеснил боевиков, первый этап операции завершен. Спустя время был открыт второй фронт, с Ливаном.

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В войнах по всему миру виноваты политики, которые действуют только из-за своих «жалких амбиций». О ситуации на планете высказался российский бизнесмен Олег Дерипаска. «Настоящий кризис глобальной безопасности. Вместо того, чтобы хоть как-то остановить этот кровавый хаос, политики продолжают разжигать эти конфликты и войны, потакая своим жалким амбициям», — написал Олег Дерипаска в своем telegram-канале. Он также заявил, что потери среди мирного населения не могут быть оправданы никакой политикой. Все слова он говорил после новостей о начале войны в Израиле. Ранее военные из сектора Газа ворвались в Израиль. К первому дню войны Израиль вытеснил боевиков, первый этап операции завершен. Спустя время был открыт второй фронт, с Ливаном.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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