Дерипаска упрекнул политиков в жалких амбициях из-за войн по всему миру

В войнах по всему миру виноваты политики, которые действуют только из-за своих «жалких амбиций». О ситуации на планете высказался российский бизнесмен Олег Дерипаска.
«Настоящий кризис глобальной безопасности. Вместо того, чтобы хоть как-то остановить этот кровавый хаос, политики продолжают разжигать эти конфликты и войны, потакая своим жалким амбициям», — написал Олег Дерипаска в своем telegram-канале. Он также заявил, что потери среди мирного населения не могут быть оправданы никакой политикой. Все слова он говорил после новостей о начале войны в Израиле.
Ранее военные из сектора Газа ворвались в Израиль. К первому дню войны Израиль вытеснил боевиков, первый этап операции завершен. Спустя время был открыт второй фронт, с Ливаном.
В войнах по всему миру виноваты политики, которые действуют только из-за своих «жалких амбиций». О ситуации на планете высказался российский бизнесмен Олег Дерипаска. «Настоящий кризис глобальной безопасности. Вместо того, чтобы хоть как-то остановить этот кровавый хаос, политики продолжают разжигать эти конфликты и войны, потакая своим жалким амбициям», — написал Олег Дерипаска в своем telegram-канале. Он также заявил, что потери среди мирного населения не могут быть оправданы никакой политикой. Все слова он говорил после новостей о начале войны в Израиле. Ранее военные из сектора Газа ворвались в Израиль. К первому дню войны Израиль вытеснил боевиков, первый этап операции завершен. Спустя время был открыт второй фронт, с Ливаном.