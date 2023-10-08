Якобы захваченная боевиками ХАМАС девушка вышла на связь

08 октября 2023 в 12:58 Размер текста - 17 +

Девушка, якобы захваченная боевиками ХАМАС, опровергла факт своего похищения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Девушка с русской фамилией, якобы захваченная боевиками ХАМАС в плен, вышла на связь. Она опровергла информацию о своем похищении в Израиле, а также заявила, что не является гражданкой России. «Как рассказала Елизавета, сама она на фестивале, проходившем недалеко от сектора Газа, не была, но там находилась ее сестра. Информации о местонахождении, а также связи с ней в настоящее время нет», — передает подробности разговора с девушкой «Известия». Также Елизавета добавила, что ни ее сестра, ни она сама не являются гражданками России. Ранее данные и фото Елизаветы по ошибке добавили в постер с похищенными в Израиле девушками. Он распространился по сетям. Ранее, 7 октября, правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС объявило Израилю войну. В результате продолжительных военных действий пострадало порядка 545 человек. Позже telegram-канал Mash сообщил, что двух девушек с русскими фамилиями похитили боевики ХАМАС на фестивале электронной музыки Nature Party в Израиле. Позже пресс-служба посольства РФ заявила, что на данный момент подтверждения этой информации нет. Диппредставительство начало проверку о возможном похищении девушек.

Девушка с русской фамилией, якобы захваченная боевиками ХАМАС в плен, вышла на связь. Она опровергла информацию о своем похищении в Израиле, а также заявила, что не является гражданкой России. «Как рассказала Елизавета, сама она на фестивале, проходившем недалеко от сектора Газа, не была, но там находилась ее сестра. Информации о местонахождении, а также связи с ней в настоящее время нет», — передает подробности разговора с девушкой «Известия». Также Елизавета добавила, что ни ее сестра, ни она сама не являются гражданками России. Ранее данные и фото Елизаветы по ошибке добавили в постер с похищенными в Израиле девушками. Он распространился по сетям. Ранее, 7 октября, правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС объявило Израилю войну. В результате продолжительных военных действий пострадало порядка 545 человек. Позже telegram-канал Mash сообщил, что двух девушек с русскими фамилиями похитили боевики ХАМАС на фестивале электронной музыки Nature Party в Израиле. Позже пресс-служба посольства РФ заявила, что на данный момент подтверждения этой информации нет. Диппредставительство начало проверку о возможном похищении девушек.