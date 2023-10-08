08 октября 2023

В Свердловской области пошел снег. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Апрельский снегопад. Екатеринбург, снег, снегопад
Жители Первоуральска заметили первый снег (архивное фото) Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) выпал первый снег. Погода в городе поменялась очень быстро, передает корреспондент URA.RU из города.

«В центре города резко поменялась погода. Сначала было сухо, затем резко начался очень сильный дождь, который сменился на снег», — сообщает журналист издания.

Ранее синоптик Алексей Пулин давал прогноз на 9 — 12 октября, согласно которому в Свердловской области в этот период вероятны снежные осадки. «Добавка к дождю мокрого снега ожидается преимущественно в районах, расположенных вдоль западной границы области», — сообщал синоптик.

Погода в городе сменилась резко
Погода в городе сменилась резко
Фото:

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В Первоуральске (Свердловская область) выпал первый снег. Погода в городе поменялась очень быстро, передает корреспондент URA.RU из города. «В центре города резко поменялась погода. Сначала было сухо, затем резко начался очень сильный дождь, который сменился на снег», — сообщает журналист издания. Ранее синоптик Алексей Пулин давал прогноз на 9 — 12 октября, согласно которому в Свердловской области в этот период вероятны снежные осадки. «Добавка к дождю мокрого снега ожидается преимущественно в районах, расположенных вдоль западной границы области», — сообщал синоптик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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