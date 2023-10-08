Жители Первоуральска заметили первый снег (архивное фото)
В Первоуральске (Свердловская область) выпал первый снег. Погода в городе поменялась очень быстро, передает корреспондент URA.RU из города.
«В центре города резко поменялась погода. Сначала было сухо, затем резко начался очень сильный дождь, который сменился на снег», — сообщает журналист издания.
Ранее синоптик Алексей Пулин давал прогноз на 9 — 12 октября, согласно которому в Свердловской области в этот период вероятны снежные осадки. «Добавка к дождю мокрого снега ожидается преимущественно в районах, расположенных вдоль западной границы области», — сообщал синоптик.
Погода в городе сменилась резко
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!