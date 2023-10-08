В Свердловской области пошел снег. Фото, видео

09 октября 2023 в 11:33 Размер текста - 17 +

Жители Первоуральска заметили первый снег (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Первоуральске (Свердловская область) выпал первый снег. Погода в городе поменялась очень быстро, передает корреспондент URA.RU из города. «В центре города резко поменялась погода. Сначала было сухо, затем резко начался очень сильный дождь, который сменился на снег», — сообщает журналист издания. Ранее синоптик Алексей Пулин давал прогноз на 9 — 12 октября, согласно которому в Свердловской области в этот период вероятны снежные осадки. «Добавка к дождю мокрого снега ожидается преимущественно в районах, расположенных вдоль западной границы области», — сообщал синоптик. Погода в городе сменилась резко Фото: URA.RU

В Первоуральске (Свердловская область) выпал первый снег. Погода в городе поменялась очень быстро, передает корреспондент URA.RU из города. «В центре города резко поменялась погода. Сначала было сухо, затем резко начался очень сильный дождь, который сменился на снег», — сообщает журналист издания. Ранее синоптик Алексей Пулин давал прогноз на 9 — 12 октября, согласно которому в Свердловской области в этот период вероятны снежные осадки. «Добавка к дождю мокрого снега ожидается преимущественно в районах, расположенных вдоль западной границы области», — сообщал синоптик.