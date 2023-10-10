Полиция поймала рецидивиста, пытавшегося спрятаться в Свердловской области. Фото

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Избрание меры пресечения Арсену Симонову в суде Центрального района. Челябинск, арест, полиция, спецсредства, наручники, задержание
Силовики поймали мужчину на трассе (архивное фото) Фото:

В Омске задержали 23-летнего свердловчанина, который угнал машину и пытался уехать в Ирбит (Свердловская область). В УМВД России по Омской области добавили, что ранее мужчина уже был судим за угон и кражи.

«Уроженец Свердловской области ночью в Омске угнал ВАЗ-21102 и поехал в Ирбит. Злоумышленника поймали на трассе и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что ранее он уже был судим за угон и кражу», — написали силовики в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в полицию обратился 42-летний омич. Машину он оставил на парковке у дома на Сибирском проспекте. Угонщик пояснил, что двери автомобиля не были заперты. Авто он завел с помощью отвертки. Против свердловчанина завели уголовное дело. Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Мужчине 23 года
Мужчине 23 года
Фото:

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В Омске задержали 23-летнего свердловчанина, который угнал машину и пытался уехать в Ирбит (Свердловская область). В УМВД России по Омской области добавили, что ранее мужчина уже был судим за угон и кражи. «Уроженец Свердловской области ночью в Омске угнал ВАЗ-21102 и поехал в Ирбит. Злоумышленника поймали на трассе и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что ранее он уже был судим за угон и кражу», — написали силовики в соцсети «ВКонтакте». Ранее в полицию обратился 42-летний омич. Машину он оставил на парковке у дома на Сибирском проспекте. Угонщик пояснил, что двери автомобиля не были заперты. Авто он завел с помощью отвертки. Против свердловчанина завели уголовное дело. Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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