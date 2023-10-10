Силовики поймали мужчину на трассе (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Омске задержали 23-летнего свердловчанина, который угнал машину и пытался уехать в Ирбит (Свердловская область). В УМВД России по Омской области добавили, что ранее мужчина уже был судим за угон и кражи.

«Уроженец Свердловской области ночью в Омске угнал ВАЗ-21102 и поехал в Ирбит. Злоумышленника поймали на трассе и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что ранее он уже был судим за угон и кражу», — написали силовики в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в полицию обратился 42-летний омич. Машину он оставил на парковке у дома на Сибирском проспекте. Угонщик пояснил, что двери автомобиля не были заперты. Авто он завел с помощью отвертки. Против свердловчанина завели уголовное дело. Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.