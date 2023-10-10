Вице-премьер Новак помог спасти имиджевый для властей ХМАО проект в сфере ТЭК

Вице-премьер Новак помог ХМАО перенастроить проект разработки Баженовской свиты

11 октября 2023 в 14:55 Размер текста - 17 +

Вице-премьер Новак помог ХМАО перенастроить проект разработки Баженовской свиты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вице-премьер РФ Александр Новак помог спасти имиджевый проект властей ХМАО по добыче трудноизвлекаемой нефти. Речь идет о Баженовской свите — крупнейших в мире залежах сланцевой нефти. Для разработки свиты предполагалось применять западные технологии и оборудование, ставшие недоступными из-за санкций. Благодаря Новаку удалось заместить большинство зависимостей от импорта в нацпроекте «Бажен», сообщила губернатор Югры Наталья Комарова на форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве. «Федеральный проект [„Бажен“], на наш взгляд, продвигается эффективно, мы его сейчас перенастроили. Спасибо большое Александру Новаку, который отвечает за него, который верит в него. И мы вместе всей командой создаем условия, чтобы этот проект развивался. <…> Разработка месторождения — это трудноизвлекаемые запасы. В этой связи все понимают, что это другой уровень затратности, и, прежде всего, это технологии и оборудование. Так вот, с 35 зависимостей от импорта — на эту дату до пяти довели», — заявила Комарова на сессии «Передовые технологии: диалог с лидерами нефтегазового сектора». По словам губернатора ХМАО, в мире все меньше открывается уникальных крупных месторождений, и большинство запасов в них относятся к трудноизвлекаемым. Поэтому разработка Баженовской свиты и полигона в Югре считается крайне перспективным. «Мы делаем все, чтобы проект был полезным для недропользователей максимально полезным», — добавила Комарова. Руководитель центра компетенций технологического развития ТЭК РЭА Минэнерго РФ Олег Жданеев сообщил об успешном завершении стендовых испытаний в сентябре. Масштабные испытания новых технологий добычи трудноизвлекаемых запасов на полигоне в ХМАО анонсированы на октябрь 2023 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вице-премьер РФ Александр Новак помог спасти имиджевый проект властей ХМАО по добыче трудноизвлекаемой нефти. Речь идет о Баженовской свите — крупнейших в мире залежах сланцевой нефти. Для разработки свиты предполагалось применять западные технологии и оборудование, ставшие недоступными из-за санкций. Благодаря Новаку удалось заместить большинство зависимостей от импорта в нацпроекте «Бажен», сообщила губернатор Югры Наталья Комарова на форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве. «Федеральный проект [„Бажен“], на наш взгляд, продвигается эффективно, мы его сейчас перенастроили. Спасибо большое Александру Новаку, который отвечает за него, который верит в него. И мы вместе всей командой создаем условия, чтобы этот проект развивался. <…> Разработка месторождения — это трудноизвлекаемые запасы. В этой связи все понимают, что это другой уровень затратности, и, прежде всего, это технологии и оборудование. Так вот, с 35 зависимостей от импорта — на эту дату до пяти довели», — заявила Комарова на сессии «Передовые технологии: диалог с лидерами нефтегазового сектора». По словам губернатора ХМАО, в мире все меньше открывается уникальных крупных месторождений, и большинство запасов в них относятся к трудноизвлекаемым. Поэтому разработка Баженовской свиты и полигона в Югре считается крайне перспективным. «Мы делаем все, чтобы проект был полезным для недропользователей максимально полезным», — добавила Комарова. Руководитель центра компетенций технологического развития ТЭК РЭА Минэнерго РФ Олег Жданеев сообщил об успешном завершении стендовых испытаний в сентябре. Масштабные испытания новых технологий добычи трудноизвлекаемых запасов на полигоне в ХМАО анонсированы на октябрь 2023 года.