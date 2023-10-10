В Сургуте (ХМАО) с 12 по 22 октября из-за дорожных работ перекроют движения автотранспорта по улице Привокзальная. Информация об этом размещена на официальном портале администрации города.
«В связи с проведением дорожных работ будет производиться перекрытие движения автотранспорта на автодороге по улице Привокзальная в период с 07:00 12.10.2023 до 19:00 22.10.2023», — сообщается на сайте мэрии Сургута. Общественный транспорт в этот период будет курсировать в объезд перекрытого участка дороги.
Изменения коснутся схемы проезда маршрутных автобусов №18, №36, №112 и №12. На сайте властей опубликована подробная информация об остановках, которые будут задействованы для временного маршрута.
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