10 октября 2023

В Сургуте на 10 дней перекроют движение в районе ЖД-вокзала. Карта

В Сургуте на 10 дней перекроют проезд по улице Привокзальной
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Город, кирпич, проезд закрыт, ремонт дороги, дорожный знак, дорожные работы
Маршрут общественного транспорта с 12 по 22 октября будет происходить в объезд Фото:

В Сургуте (ХМАО) с 12 по 22 октября из-за дорожных работ перекроют движения автотранспорта по улице Привокзальная. Информация об этом размещена на официальном портале администрации города.

«В связи с проведением дорожных работ будет производиться перекрытие движения автотранспорта на автодороге по улице Привокзальная в период с 07:00 12.10.2023 до 19:00 22.10.2023», — сообщается на сайте мэрии Сургута. Общественный транспорт в этот период будет курсировать в объезд перекрытого участка дороги.

Изменения коснутся схемы проезда маршрутных автобусов №18, №36, №112 и №12. На сайте властей опубликована подробная информация об остановках, которые будут задействованы для временного маршрута.

Какие дороги будут перекрыты с 12 по 22 октября в Сургуте
Какие дороги будут перекрыты с 12 по 22 октября в Сургуте

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте (ХМАО) с 12 по 22 октября из-за дорожных работ перекроют движения автотранспорта по улице Привокзальная. Информация об этом размещена на официальном портале администрации города. «В связи с проведением дорожных работ будет производиться перекрытие движения автотранспорта на автодороге по улице Привокзальная в период с 07:00 12.10.2023 до 19:00 22.10.2023», — сообщается на сайте мэрии Сургута. Общественный транспорт в этот период будет курсировать в объезд перекрытого участка дороги. Изменения коснутся схемы проезда маршрутных автобусов №18, №36, №112 и №12. На сайте властей опубликована подробная информация об остановках, которые будут задействованы для временного маршрута.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...