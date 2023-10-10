В Сургуте на 10 дней перекроют движение в районе ЖД-вокзала. Карта

В Сургуте на 10 дней перекроют проезд по улице Привокзальной

11 октября 2023 в 17:50 Размер текста - 17 +

Маршрут общественного транспорта с 12 по 22 октября будет происходить в объезд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте (ХМАО) с 12 по 22 октября из-за дорожных работ перекроют движения автотранспорта по улице Привокзальная. Информация об этом размещена на официальном портале администрации города. «В связи с проведением дорожных работ будет производиться перекрытие движения автотранспорта на автодороге по улице Привокзальная в период с 07:00 12.10.2023 до 19:00 22.10.2023», — сообщается на сайте мэрии Сургута. Общественный транспорт в этот период будет курсировать в объезд перекрытого участка дороги. Изменения коснутся схемы проезда маршрутных автобусов №18, №36, №112 и №12. На сайте властей опубликована подробная информация об остановках, которые будут задействованы для временного маршрута. Какие дороги будут перекрыты с 12 по 22 октября в Сургуте URA.RU

В Сургуте (ХМАО) с 12 по 22 октября из-за дорожных работ перекроют движения автотранспорта по улице Привокзальная. Информация об этом размещена на официальном портале администрации города. «В связи с проведением дорожных работ будет производиться перекрытие движения автотранспорта на автодороге по улице Привокзальная в период с 07:00 12.10.2023 до 19:00 22.10.2023», — сообщается на сайте мэрии Сургута. Общественный транспорт в этот период будет курсировать в объезд перекрытого участка дороги. Изменения коснутся схемы проезда маршрутных автобусов №18, №36, №112 и №12. На сайте властей опубликована подробная информация об остановках, которые будут задействованы для временного маршрута.