Сенатор от ХМАО Исаков награжден почетной грамотой Совфеда

Исаков отмечен грамотой Совфеда за добросовестный труд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков отмечен грамотой за большой вклад в развитие парламентаризма и добросовестный труд. В соцсетях политик рассказал, что ведомственную награду ему вручила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

«Сегодня в ходе пленарного заседания Валентина Матвиенко вручила мне ведомственную награду — почетную грамоту Совета Федерации РФ. „За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие парламентаризма в Российской Федерации и совершенствование федерального законодательства“» — написал Исаков в своем telegram-канале.

Политик поблагодарил Матвиенко и коллег из комитета за высокую оценку. Он пообещал и дальше работать на благо региона и всей страны.