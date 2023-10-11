Матвиенко вручила федеральную награду сенатору от ХМАО. Фото

Сенатор от ХМАО Исаков награжден почетной грамотой Совфеда
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Совещание в полпредстве с сенаторами и депутатами ГД от УрФО. Екатеринбург, исаков эдуард
Исаков отмечен грамотой Совфеда за добросовестный труд Фото:

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков отмечен грамотой за большой вклад в развитие парламентаризма и добросовестный труд. В соцсетях политик рассказал, что ведомственную награду ему вручила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

«Сегодня в ходе пленарного заседания Валентина Матвиенко вручила мне ведомственную награду — почетную грамоту Совета Федерации РФ. „За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие парламентаризма в Российской Федерации и совершенствование федерального законодательства“» — написал Исаков в своем telegram-канале.

Политик поблагодарил Матвиенко и коллег из комитета за высокую оценку. Он пообещал и дальше работать на благо региона и всей страны.

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Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков отмечен грамотой за большой вклад в развитие парламентаризма и добросовестный труд. В соцсетях политик рассказал, что ведомственную награду ему вручила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. «Сегодня в ходе пленарного заседания Валентина Матвиенко вручила мне ведомственную награду — почетную грамоту Совета Федерации РФ. „За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие парламентаризма в Российской Федерации и совершенствование федерального законодательства“» — написал Исаков в своем telegram-канале. Политик поблагодарил Матвиенко и коллег из комитета за высокую оценку. Он пообещал и дальше работать на благо региона и всей страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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