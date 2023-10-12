В ХМАО «Магнит» опроверг участие подростков в драке и похищении спиртного

Пресс-служба «Магнита» опровергла участие подростков в драке с сотрудниками магазина на Югорской, 13 в Сургуте. Представители торговой сети сообщили корреспонденту URA.RU, что все лица, участвующие в инциденте, были совершеннолетними.
«В ряде СМИ опубликована информация о том, что в магазине „Магнит“ на улице Югорская, 13 между сотрудниками торговой сети и посетителями произошла драка. В материалах журналистов обозначено, что среди участников были несовершеннолетние. Это не соответствует действительности. По информации, поступившей от УМВД России по городу Сургуту, лица младше 18 лет в инциденте не участвовали», — прокомментировала пресс-служба.
В пресс-службе УМВД ХМАО подтвердили информацию. «В отношении виновника составлен протокол по статье 7.27 КоАП (мелкое хищение)», — уточнили в ведомстве.
Ранее URA.RU писало о сообщении очевидцев о драке в «Магните» и похищении алкоголя. Свидетели происшествия приняли молодых людей, избивших сотрудников магазина, за подростков.
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