12 октября 2023

В ХМАО «Магнит» опроверг участие подростков в драке и похищении спиртного

© Служба новостей «URA.RU»
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Магнит, сетевой супермаркет. Челябинск, торговля, магнит, супермаркет, продуктовый магазин
Пресс-служба «Магнита» сообщила, что все участники драки в Сургуте были совершеннолетними (архивное фото) Фото:

Пресс-служба «Магнита» опровергла участие подростков в драке с сотрудниками магазина на Югорской, 13 в Сургуте. Представители торговой сети сообщили корреспонденту URA.RU, что все лица, участвующие в инциденте, были совершеннолетними.

«В ряде СМИ опубликована информация о том, что в магазине „Магнит“ на улице Югорская, 13 между сотрудниками торговой сети и посетителями произошла драка. В материалах журналистов обозначено, что среди участников были несовершеннолетние. Это не соответствует действительности. По информации, поступившей от УМВД России по городу Сургуту, лица младше 18 лет в инциденте не участвовали», — прокомментировала пресс-служба.

В пресс-службе УМВД ХМАО подтвердили информацию. «В отношении виновника составлен протокол по статье 7.27 КоАП (мелкое хищение)», — уточнили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало о сообщении очевидцев о драке в «Магните» и похищении алкоголя. Свидетели происшествия приняли молодых людей, избивших сотрудников магазина, за подростков.

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Пресс-служба «Магнита» опровергла участие подростков в драке с сотрудниками магазина на Югорской, 13 в Сургуте. Представители торговой сети сообщили корреспонденту URA.RU, что все лица, участвующие в инциденте, были совершеннолетними. «В ряде СМИ опубликована информация о том, что в магазине „Магнит“ на улице Югорская, 13 между сотрудниками торговой сети и посетителями произошла драка. В материалах журналистов обозначено, что среди участников были несовершеннолетние. Это не соответствует действительности. По информации, поступившей от УМВД России по городу Сургуту, лица младше 18 лет в инциденте не участвовали», — прокомментировала пресс-служба. В пресс-службе УМВД ХМАО подтвердили информацию. «В отношении виновника составлен протокол по статье 7.27 КоАП (мелкое хищение)», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU писало о сообщении очевидцев о драке в «Магните» и похищении алкоголя. Свидетели происшествия приняли молодых людей, избивших сотрудников магазина, за подростков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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