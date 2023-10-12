В ХМАО «Магнит» опроверг участие подростков в драке и похищении спиртного

13 октября 2023 в 16:43 Размер текста - 17 +

Пресс-служба «Магнита» сообщила, что все участники драки в Сургуте были совершеннолетними (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пресс-служба «Магнита» опровергла участие подростков в драке с сотрудниками магазина на Югорской, 13 в Сургуте. Представители торговой сети сообщили корреспонденту URA.RU, что все лица, участвующие в инциденте, были совершеннолетними. «В ряде СМИ опубликована информация о том, что в магазине „Магнит“ на улице Югорская, 13 между сотрудниками торговой сети и посетителями произошла драка. В материалах журналистов обозначено, что среди участников были несовершеннолетние. Это не соответствует действительности. По информации, поступившей от УМВД России по городу Сургуту, лица младше 18 лет в инциденте не участвовали», — прокомментировала пресс-служба. В пресс-службе УМВД ХМАО подтвердили информацию. «В отношении виновника составлен протокол по статье 7.27 КоАП (мелкое хищение)», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU писало о сообщении очевидцев о драке в «Магните» и похищении алкоголя. Свидетели происшествия приняли молодых людей, избивших сотрудников магазина, за подростков.

Пресс-служба «Магнита» опровергла участие подростков в драке с сотрудниками магазина на Югорской, 13 в Сургуте. Представители торговой сети сообщили корреспонденту URA.RU, что все лица, участвующие в инциденте, были совершеннолетними. «В ряде СМИ опубликована информация о том, что в магазине „Магнит“ на улице Югорская, 13 между сотрудниками торговой сети и посетителями произошла драка. В материалах журналистов обозначено, что среди участников были несовершеннолетние. Это не соответствует действительности. По информации, поступившей от УМВД России по городу Сургуту, лица младше 18 лет в инциденте не участвовали», — прокомментировала пресс-служба. В пресс-службе УМВД ХМАО подтвердили информацию. «В отношении виновника составлен протокол по статье 7.27 КоАП (мелкое хищение)», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU писало о сообщении очевидцев о драке в «Магните» и похищении алкоголя. Свидетели происшествия приняли молодых людей, избивших сотрудников магазина, за подростков.