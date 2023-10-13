Уголовное дело челябинцев, вымогавших деньги у подростка, направлено в суд

Прокуратура направила обвинительное заключение в суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уголовное дело в отношении трех челябинцев, которые вымогали деньги у 16-летнего подростка, направлено в суд. Об этом URA.RU сообщили 13 октября в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех челябинцев. Уголовное дело по п. п. „а, в, г“ ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в крупном размере) направлено в Курчатовский райсуд», — уточнили в пресс-службе.

По версии следствия, в июне 2023 года ночью обвиняемые заманили подростка во дворы около торгово-развлекательного центра «Фокус», избили и обвинили в незаконном обороте наркотиков. Они забрали у потерпевшего телефон и заставили признаться в преступлении, которого не совершал.

Перед тем, как отпустить юношу, фигуранты потребовали от него 400 тысяч рублей, шантажируя применением насилия и распространением видеозаписи. Они дали ему несколько дней для сбора средств, но подросток сразу обратился в полицию. Указанные лица 1997, 2002 и 2004 годов рождения были задержаны.