Что делать, если отказали в отсрочке от службы IT-специалисту

Минцифры: нужно воспользоваться памяткой при отказе в отсрочке от срочной службы
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Если IT-специалистам отказали в отсрочке от срочной службы, они могут написать на почту Минцифры Фото:
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Призыв — 2023

В СМИ сообщалось о единичных случаях отказа военкоматов, связанных с отсрочкой от срочной службы специалистов IT-компаний. Минцифры подготовило памятку действий для подобных случаев.

«Если специалист получил отказ, он должен направить на почту Минцифры РФ свои ФИО, название компании, номер заявления на Госуслугах, суть проблемы, мобильный телефон для связи и обязательно фото повестки», — говорится в памятке Минцифр. По словам федерального органа, случаи отказа могут быть связаны с тем, что данные подали только в весенний призыв, а в осенний забыли подать. Также компания могла не внести своего IT-специалиста в списки или ошибиться при вводе данных. Кроме того, IT-специалист мог поменять военкомат во время того, как списки уже были поданы, или поменять место работы и работодатель не успел подать списки на сотрудника.

Ранее сообщалось, что Минобороны хотят проверить. Это связано с отказом в отсрочке от срочной службы для сотрудников IT-компаний, хотя она предусмотрена законом.

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В СМИ сообщалось о единичных случаях отказа военкоматов, связанных с отсрочкой от срочной службы специалистов IT-компаний. Минцифры подготовило памятку действий для подобных случаев. «Если специалист получил отказ, он должен направить на почту Минцифры РФ свои ФИО, название компании, номер заявления на Госуслугах, суть проблемы, мобильный телефон для связи и обязательно фото повестки», — говорится в памятке Минцифр. По словам федерального органа, случаи отказа могут быть связаны с тем, что данные подали только в весенний призыв, а в осенний забыли подать. Также компания могла не внести своего IT-специалиста в списки или ошибиться при вводе данных. Кроме того, IT-специалист мог поменять военкомат во время того, как списки уже были поданы, или поменять место работы и работодатель не успел подать списки на сотрудника. Ранее сообщалось, что Минобороны хотят проверить. Это связано с отказом в отсрочке от срочной службы для сотрудников IT-компаний, хотя она предусмотрена законом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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