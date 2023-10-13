ТАСС: Минобороны хотят проверить из-за отказов в отсрочке от службы

13 октября 2023 в 20:03 Размер текста - 17 +

Из-за информации о случаях призыва IТ-специалистов на срочную службу Минцифры попросило о проверке Минобороны Фото: Георгий Бергал © URA.RU Минцифры направило письма в Главную военную прокуратуру и Министерство обороны РФ с просьбой о проверке вопроса об отказе в отсрочке от срочной службы сотрудников IT-компаний. Об этом сообщил источник, близкий к Минцифры. «Ранее в СМИ появилась информация о случаях призыва ИТ-специалистов на срочную службу, несмотря на предусмотренную законом отсрочку», — передает информацию от источника Минцифр ТАСС. Ранее Минцифры РФ сообщили, что с 24 июля в России начнут принимать заявки на отсрочку от армии для сотрудников IT-компаний. Заявление можно было подать до начала августа через «Госуслуги». Требования для отсрочки включали российское гражданство, возраст от 18 до 27 лет, работа в аккредитованной компании и по трудовому договору.

Минцифры направило письма в Главную военную прокуратуру и Министерство обороны РФ с просьбой о проверке вопроса об отказе в отсрочке от срочной службы сотрудников IT-компаний. Об этом сообщил источник, близкий к Минцифры. «Ранее в СМИ появилась информация о случаях призыва ИТ-специалистов на срочную службу, несмотря на предусмотренную законом отсрочку», — передает информацию от источника Минцифр ТАСС. Ранее Минцифры РФ сообщили, что с 24 июля в России начнут принимать заявки на отсрочку от армии для сотрудников IT-компаний. Заявление можно было подать до начала августа через «Госуслуги». Требования для отсрочки включали российское гражданство, возраст от 18 до 27 лет, работа в аккредитованной компании и по трудовому договору.