В Екатеринбурге объявили розыск двух мужчин 1982 года рождения. Владислав Ефремов пропал 2 октября, а местонахождение Романа Сысоева неизвестно с 11 октября. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«Помогите найти человека! 41-летний Ефремов Владислав Александрович может находиться в вашем районе. Приметы: рост 198 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Сысоеву Роману Сергеевичу тоже 41 год. Он пропал 11 октября. Приметы: рост 193 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, голубые глаза», — сказано в сообщении.
Сообщить любую информацию о пропавших можно по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112. Инфорг: Наталья (Пыжка) 8 (902) 274-95-00 и Наталья (Пума) 8 (904) 383-17-48.
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