NYT: на Украине придумали, как привлечь Запад, пока он отвлекся на Израиль

NYT: Украине нужно ускорить производство оружия, чтобы привлечь внимание Запада

15 октября 2023 в 18:01 Размер текста - 17 +

Еще один конфликт означает, что на Украину у штатов остается мало времени, заявил Павел Климкин Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Чтобы справиться с тем, что Запад переключил свое внимание на палестино-израильский конфликт, Украине следует ускорить производство вооружений. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. «Украина должна ускорить внутреннее производство вооружений, чтобы привлечь международное внимание», — сказал Павел Климкин, его цитирует газета The New York Times. По его словам, в США у тех, кто принимает решения по внешней политике, есть только 24 часа в сутки, чтобы «заботиться обо всей планете». Поэтому еще один конфликт означает, что на Украину у штатов остается мало времени. Палестинская группировка ХАМАС атаковала Израиль 7 октября, после чего страна объявила войну Палестине. Президент Украины Владимир Зеленский признался журналистам в опасениях, что внимание Запада к Киеву ослабнет из-за эскалации палестино-израильского конфликта. Издание El Mundo написало, что Зеленский поехал на заседание министров обороны стран НАТО из-за страха, что Вашингтон может переключить внимание на Израиль, поскольку смещение международного внимания на войну в Газе поставит под угрозу поставки и помощь его стране.

Чтобы справиться с тем, что Запад переключил свое внимание на палестино-израильский конфликт, Украине следует ускорить производство вооружений. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. «Украина должна ускорить внутреннее производство вооружений, чтобы привлечь международное внимание», — сказал Павел Климкин, его цитирует газета The New York Times. По его словам, в США у тех, кто принимает решения по внешней политике, есть только 24 часа в сутки, чтобы «заботиться обо всей планете». Поэтому еще один конфликт означает, что на Украину у штатов остается мало времени. Палестинская группировка ХАМАС атаковала Израиль 7 октября, после чего страна объявила войну Палестине. Президент Украины Владимир Зеленский признался журналистам в опасениях, что внимание Запада к Киеву ослабнет из-за эскалации палестино-израильского конфликта. Издание El Mundo написало, что Зеленский поехал на заседание министров обороны стран НАТО из-за страха, что Вашингтон может переключить внимание на Израиль, поскольку смещение международного внимания на войну в Газе поставит под угрозу поставки и помощь его стране.