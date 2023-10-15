NYT: на Украине придумали, как привлечь Запад, пока он отвлекся на Израиль

NYT: Украине нужно ускорить производство оружия, чтобы привлечь внимание Запада
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Еще один конфликт означает, что на Украину у штатов остается мало времени, заявил Павел Климкин Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Чтобы справиться с тем, что Запад переключил свое внимание на палестино-израильский конфликт, Украине следует ускорить производство вооружений. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Украина должна ускорить внутреннее производство вооружений, чтобы привлечь международное внимание», — сказал Павел Климкин, его цитирует газета The New York Times. По его словам, в США у тех, кто принимает решения по внешней политике, есть только 24 часа в сутки, чтобы «заботиться обо всей планете». Поэтому еще один конфликт означает, что на Украину у штатов остается мало времени.

Палестинская группировка ХАМАС атаковала Израиль 7 октября, после чего страна объявила войну Палестине. Президент Украины Владимир Зеленский признался журналистам в опасениях, что внимание Запада к Киеву ослабнет из-за эскалации палестино-израильского конфликта. Издание El Mundo написало, что Зеленский поехал на заседание министров обороны стран НАТО из-за страха, что Вашингтон может переключить внимание на Израиль, поскольку смещение международного внимания на войну в Газе поставит под угрозу поставки и помощь его стране.

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Чтобы справиться с тем, что Запад переключил свое внимание на палестино-израильский конфликт, Украине следует ускорить производство вооружений. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. «Украина должна ускорить внутреннее производство вооружений, чтобы привлечь международное внимание», — сказал Павел Климкин, его цитирует газета The New York Times. По его словам, в США у тех, кто принимает решения по внешней политике, есть только 24 часа в сутки, чтобы «заботиться обо всей планете». Поэтому еще один конфликт означает, что на Украину у штатов остается мало времени. Палестинская группировка ХАМАС атаковала Израиль 7 октября, после чего страна объявила войну Палестине. Президент Украины Владимир Зеленский признался журналистам в опасениях, что внимание Запада к Киеву ослабнет из-за эскалации палестино-израильского конфликта. Издание El Mundo написало, что Зеленский поехал на заседание министров обороны стран НАТО из-за страха, что Вашингтон может переключить внимание на Израиль, поскольку смещение международного внимания на войну в Газе поставит под угрозу поставки и помощь его стране.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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