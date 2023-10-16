Армия Израиля объявила эвакуацию жителей страны рядом с Ливаном

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Виды Тель-Авива, Ашдода, Иерусалима. Израиль, израиль, заграница, флаг израиля, тель-авив
Израиль объявил о начале эвакуации жителей вблизи к границе с Ливаном Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Люди, которые проживают на севере Израиля, вблизи к границе с Ливаном, должны покинуть свои дома. Об этом заявили в армии Израиля (ЦАХАЛ).

«Объявлено о реализации плана по эвакуации жителей севера Израиля, проживающих в районе до двух километров от ливанской границы, в финансируемые государством гостевые дома», — передает ЦАХАЛ в своем telegram-канале. Отмечается, что эвакуация затронет 28 общин.

ЦАХАЛ планирует провести наземную операцию в секторе Газа. Если это случится, то ливанское движение «Хезболла» отправит своих военных в Израиль.

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Люди, которые проживают на севере Израиля, вблизи к границе с Ливаном, должны покинуть свои дома. Об этом заявили в армии Израиля (ЦАХАЛ). «Объявлено о реализации плана по эвакуации жителей севера Израиля, проживающих в районе до двух километров от ливанской границы, в финансируемые государством гостевые дома», — передает ЦАХАЛ в своем telegram-канале. Отмечается, что эвакуация затронет 28 общин. ЦАХАЛ планирует провести наземную операцию в секторе Газа. Если это случится, то ливанское движение «Хезболла» отправит своих военных в Израиль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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