Армия Израиля объявила эвакуацию жителей страны рядом с Ливаном

Израиль объявил о начале эвакуации жителей вблизи к границе с Ливаном
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Люди, которые проживают на севере Израиля, вблизи к границе с Ливаном, должны покинуть свои дома. Об этом заявили в армии Израиля (ЦАХАЛ).
«Объявлено о реализации плана по эвакуации жителей севера Израиля, проживающих в районе до двух километров от ливанской границы, в финансируемые государством гостевые дома», — передает ЦАХАЛ в своем
ЦАХАЛ планирует провести наземную операцию в секторе Газа. Если это случится, то ливанское движение «Хезболла» отправит своих военных в Израиль.
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