Израиль дал жителям сектора Газа последний шанс покинуть город

Армия Израиля вводит режим прекращения огня в секторе Газа на четыре часа
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Израиль планирует провести наземную операцию в секторе Газа Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израиль с 8 утра до 12 по местному времени вводит режим прекращения огня. За это время жители сектора Газа должны эвакуироваться с севера на юг. Об этом заявил спикер армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Адраи.

«Если для вас важна ваша безопасность и безопасность ваших близких, направляйтесь на юг по нашей инструкции. Будьте уверены, что лидеры ХАМАС позаботились о себе и членах своих семей», — написал Авихай Адраи в своем telegram-канале. Он отметил, что режим прекращения огня будет действовать с 8 утра до 12 по местному времени (совпадает с мск).

Ранее в Израиле заявляли о планах провести наземную операцию в секторе Газа для уничтожения ХАМАС. При этом в ЦАХАЛ отмечали, что в планы армии не входит оккупация территории. 15 октября Израиль перенес операцию из-за непогоды на несколько дней.

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Израиль с 8 утра до 12 по местному времени вводит режим прекращения огня. За это время жители сектора Газа должны эвакуироваться с севера на юг. Об этом заявил спикер армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Адраи. «Если для вас важна ваша безопасность и безопасность ваших близких, направляйтесь на юг по нашей инструкции. Будьте уверены, что лидеры ХАМАС позаботились о себе и членах своих семей», — написал Авихай Адраи в своем telegram-канале. Он отметил, что режим прекращения огня будет действовать с 8 утра до 12 по местному времени (совпадает с мск). Ранее в Израиле заявляли о планах провести наземную операцию в секторе Газа для уничтожения ХАМАС. При этом в ЦАХАЛ отмечали, что в планы армии не входит оккупация территории. 15 октября Израиль перенес операцию из-за непогоды на несколько дней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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