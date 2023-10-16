Израиль дал жителям сектора Газа последний шанс покинуть город

Израиль с 8 утра до 12 по местному времени вводит режим прекращения огня. За это время жители сектора Газа должны эвакуироваться с севера на юг. Об этом заявил спикер армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Адраи.
«Если для вас важна ваша безопасность и безопасность ваших близких, направляйтесь на юг по нашей инструкции. Будьте уверены, что лидеры ХАМАС позаботились о себе и членах своих семей», — написал Авихай Адраи в своем telegram-канале. Он отметил, что режим прекращения огня будет действовать с 8 утра до 12 по местному времени (совпадает с мск).
Израиль с 8 утра до 12 по местному времени вводит режим прекращения огня. За это время жители сектора Газа должны эвакуироваться с севера на юг. Об этом заявил спикер армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Адраи. «Если для вас важна ваша безопасность и безопасность ваших близких, направляйтесь на юг по нашей инструкции. Будьте уверены, что лидеры ХАМАС позаботились о себе и членах своих семей», — написал Авихай Адраи в своем telegram-канале. Он отметил, что режим прекращения огня будет действовать с 8 утра до 12 по местному времени (совпадает с мск). Ранее в Израиле заявляли о планах провести наземную операцию в секторе Газа для уничтожения ХАМАС. При этом в ЦАХАЛ отмечали, что в планы армии не входит оккупация территории. 15 октября Израиль перенес операцию из-за непогоды на несколько дней.