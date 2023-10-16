Зеленский обсудил с США перераспределение российских денег

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Владимир Зеленский обсудил с США распределение российских замороженных активов Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский встретился со специальным представителем США по экономическому восстановлению Пенни Прицкер, чтобы обсудить перераспределение российских активов и защиту энергетической инфраструктуры Украины. Также были затронуты вопромы восстановления страны и макрофинансовой поддержки.

«Обсудили справедливое использование замороженных российских активов на благо Украины», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что в рамках встречи также были обсуждены вопросы защиты энергетической инфраструктуры Украины, восстановления страны и макрофинансовой поддержки.

Также обсуждалась возможность привлечения американских инвестиций в аграрный сектор, машиностроение, химическое производство и перестройку энергетической системы Украины. Зеленский выразил благодарность президенту США Джо Байдену, Конгрессу и американскому народу за помощь и поддержку Украины.

Владимир Зеленский также ищет финансовую поддержку в Европе после отказа США. В частности, Украина нуждается в финансировании систем противовоздушной обороны. Отмечается, что США уже потратили на помощь Украине более 500 миллиардов долларов. Среди прочего, президент Украины заявил, что Евросоюз задерживает отправку макрофинансовой помощи в размере восьми миллиардов евро, передает Life.

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Президент Украины Владимир Зеленский встретился со специальным представителем США по экономическому восстановлению Пенни Прицкер, чтобы обсудить перераспределение российских активов и защиту энергетической инфраструктуры Украины. Также были затронуты вопромы восстановления страны и макрофинансовой поддержки. «Обсудили справедливое использование замороженных российских активов на благо Украины», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что в рамках встречи также были обсуждены вопросы защиты энергетической инфраструктуры Украины, восстановления страны и макрофинансовой поддержки. Также обсуждалась возможность привлечения американских инвестиций в аграрный сектор, машиностроение, химическое производство и перестройку энергетической системы Украины. Зеленский выразил благодарность президенту США Джо Байдену, Конгрессу и американскому народу за помощь и поддержку Украины. Владимир Зеленский также ищет финансовую поддержку в Европе после отказа США. В частности, Украина нуждается в финансировании систем противовоздушной обороны. Отмечается, что США уже потратили на помощь Украине более 500 миллиардов долларов. Среди прочего, президент Украины заявил, что Евросоюз задерживает отправку макрофинансовой помощи в размере восьми миллиардов евро, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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