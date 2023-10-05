Politico: Зеленский ищет денег в Европе после отказа США

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Зеленский пытается заручиться финансовой поддержкой Европы, чтобы получить деньги на системы ПВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

После отказа Соединенных Штатов президент Украины Владимир Зеленский пытается найти финансовую поддержку в Европе. В частности, политику нужны деньги на системы ПВО. Об этом он заявил на саммите Европейского политического сообщества в Гранаде (Испания).

«Ключевым приоритетом Украины, особенно с приближением зимы, является усиление противовоздушной обороны. Мы уже заложили основу для новых договоренностей с партнерами и ждем их одобрения и реализации», — заявил Зеленский, передает издание Politico.

Порядка 50 лидеров европейских стран собрались на саммите ЕПК для неформальной встречи по решению региональных проблем. Визит Зеленского из соображений безопасности держался в тайне до последнего.

Ранее президент Украины заявил, что Киеву не стоит волноваться по поводу помощи из США. По его словам, Украина перестала переживать из-за этого с первого дня СВО.

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После отказа Соединенных Штатов президент Украины Владимир Зеленский пытается найти финансовую поддержку в Европе. В частности, политику нужны деньги на системы ПВО. Об этом он заявил на саммите Европейского политического сообщества в Гранаде (Испания). «Ключевым приоритетом Украины, особенно с приближением зимы, является усиление противовоздушной обороны. Мы уже заложили основу для новых договоренностей с партнерами и ждем их одобрения и реализации», — заявил Зеленский, передает издание Politico. Порядка 50 лидеров европейских стран собрались на саммите ЕПК для неформальной встречи по решению региональных проблем. Визит Зеленского из соображений безопасности держался в тайне до последнего. Ранее президент Украины заявил, что Киеву не стоит волноваться по поводу помощи из США. По его словам, Украина перестала переживать из-за этого с первого дня СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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