Politico: Зеленский ищет денег в Европе после отказа США

05 октября 2023 в 15:35 Размер текста - 17 +

Зеленский пытается заручиться финансовой поддержкой Европы, чтобы получить деньги на системы ПВО Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После отказа Соединенных Штатов президент Украины Владимир Зеленский пытается найти финансовую поддержку в Европе. В частности, политику нужны деньги на системы ПВО. Об этом он заявил на саммите Европейского политического сообщества в Гранаде (Испания). «Ключевым приоритетом Украины, особенно с приближением зимы, является усиление противовоздушной обороны. Мы уже заложили основу для новых договоренностей с партнерами и ждем их одобрения и реализации», — заявил Зеленский, передает издание Politico . Порядка 50 лидеров европейских стран собрались на саммите ЕПК для неформальной встречи по решению региональных проблем. Визит Зеленского из соображений безопасности держался в тайне до последнего. Ранее президент Украины заявил, что Киеву не стоит волноваться по поводу помощи из США. По его словам, Украина перестала переживать из-за этого с первого дня СВО.

После отказа Соединенных Штатов президент Украины Владимир Зеленский пытается найти финансовую поддержку в Европе. В частности, политику нужны деньги на системы ПВО. Об этом он заявил на саммите Европейского политического сообщества в Гранаде (Испания). «Ключевым приоритетом Украины, особенно с приближением зимы, является усиление противовоздушной обороны. Мы уже заложили основу для новых договоренностей с партнерами и ждем их одобрения и реализации», — заявил Зеленский, передает издание Politico. Порядка 50 лидеров европейских стран собрались на саммите ЕПК для неформальной встречи по решению региональных проблем. Визит Зеленского из соображений безопасности держался в тайне до последнего. Ранее президент Украины заявил, что Киеву не стоит волноваться по поводу помощи из США. По его словам, Украина перестала переживать из-за этого с первого дня СВО.