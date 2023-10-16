С начала года в Свердловской области ввели 2,5 млн квадратных метров жилья

16 октября 2023 в 21:05 Размер текста - 17 +

Свердловская область — в лидерах по вводу жилья среди регионов УрФО Фото: Илья Московец © URA.RU С начала 2023 года в Свердловской области ввели в эксплуатацию почти 2,5 миллиона квадратных метров жилья. По этому показателю регион находится в лидерах среди всех субъектов Уральского федерального округа. По данным пресс-службы полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева, на территории Свердловской области за январь—сентябрь 2023 года было построено и введено в эксплуатацию 2,46 миллиона квадратных метров жилой недвижимости. Это на 14,4% больше, чем в прошлом году. Всего в регионах УрФО за январь—сентябрь этого года построили и ввели 6,54 миллиона квадратных метров жилья (+10,5% к результату прошлого года). Больше всего было построено в Свердловской области, на втором месте расположилась Тюменская область (с ХМАО-Югрой и ЯНАО), на третьем — Челябинская, на последнем — Курганская.

С начала 2023 года в Свердловской области ввели в эксплуатацию почти 2,5 миллиона квадратных метров жилья. По этому показателю регион находится в лидерах среди всех субъектов Уральского федерального округа. По данным пресс-службы полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева, на территории Свердловской области за январь—сентябрь 2023 года было построено и введено в эксплуатацию 2,46 миллиона квадратных метров жилой недвижимости. Это на 14,4% больше, чем в прошлом году. Всего в регионах УрФО за январь—сентябрь этого года построили и ввели 6,54 миллиона квадратных метров жилья (+10,5% к результату прошлого года). Больше всего было построено в Свердловской области, на втором месте расположилась Тюменская область (с ХМАО-Югрой и ЯНАО), на третьем — Челябинская, на последнем — Курганская.