Власти РФ обеспечат кадрами отечественные компании и производства

17 октября 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин рассказал о мерах, предпринятых для обеспечения кадрами отечественной экономики Фото: Георгий Бергал © URA.RU Формирование системы профессиональной подготовки кадров особенно важно после занятия иностранных ниш отечественными предприятиями. О решении кадрового вопроса глава правительства Михаил Мишустин рассказал на стратегической сессии, посвященной вопросам развития системы образования для рынка труда. «Перед нами стоит задача, поставленная президентом, по укреплению технологического суверенитета и по достижению опережающего роста обрабатывающих отраслей», — подчеркнул премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, для достижения технологической базы необходимо обеспечивать отечественные производства квалифицированными специалистами и мастерами. «Вся система профессиональной подготовки кадров должна быть сконцентрирована на выполнении этой задачи», — добавил глава правительства. В России для выполнения этой задачи создана программа «Профессионалитет», которая позволит объединить колледжи и компании из реального сектора экономики, рассказал Мишустин. «Сегодня этот проект охватывает 900 колледжей — четверть от общего числа. И к концу 2024 года они выпустят 150 тысяч компетентных мастеров, готовых выйти на работу», — подчеркнул премьер. Он отметил, что с каждым годом стране нужно будет наращивать темпы обучения кадров для выполнения поставленной президентом России Владимиром Путиным цели — подготовка не менее миллиона специалистов к 2028 году. «Подобную программу мы реализуем также и в высших учебных заведениях на базе ведущих вузов страны при участии крупных промышленных компаний. Cейчас у нас появилось 30 передовых инженерных школ по самым приоритетным направлениям. Скоро совсем запустим еще 10», — анонсировал председатель правительства. Ранее Мишустин обозначил важность подготовки специалистов в АПК на выставке «Золотая осень-2023». «Система подготовки кадров для нужд агропромышленного комплекса продолжает активно развиваться. Создаются экспериментальные программы обучения, такие как интернатура в области ветеринарии — направление, которое необходимо для обеспечения биологической безопасности», — рассказал в ходе пленарного заседания глава правительства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Формирование системы профессиональной подготовки кадров особенно важно после занятия иностранных ниш отечественными предприятиями. О решении кадрового вопроса глава правительства Михаил Мишустин рассказал на стратегической сессии, посвященной вопросам развития системы образования для рынка труда. «Перед нами стоит задача, поставленная президентом, по укреплению технологического суверенитета и по достижению опережающего роста обрабатывающих отраслей», — подчеркнул премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, для достижения технологической базы необходимо обеспечивать отечественные производства квалифицированными специалистами и мастерами. «Вся система профессиональной подготовки кадров должна быть сконцентрирована на выполнении этой задачи», — добавил глава правительства. В России для выполнения этой задачи создана программа «Профессионалитет», которая позволит объединить колледжи и компании из реального сектора экономики, рассказал Мишустин. «Сегодня этот проект охватывает 900 колледжей — четверть от общего числа. И к концу 2024 года они выпустят 150 тысяч компетентных мастеров, готовых выйти на работу», — подчеркнул премьер. Он отметил, что с каждым годом стране нужно будет наращивать темпы обучения кадров для выполнения поставленной президентом России Владимиром Путиным цели — подготовка не менее миллиона специалистов к 2028 году. «Подобную программу мы реализуем также и в высших учебных заведениях на базе ведущих вузов страны при участии крупных промышленных компаний. Cейчас у нас появилось 30 передовых инженерных школ по самым приоритетным направлениям. Скоро совсем запустим еще 10», — анонсировал председатель правительства. Ранее Мишустин обозначил важность подготовки специалистов в АПК на выставке «Золотая осень-2023». «Система подготовки кадров для нужд агропромышленного комплекса продолжает активно развиваться. Создаются экспериментальные программы обучения, такие как интернатура в области ветеринарии — направление, которое необходимо для обеспечения биологической безопасности», — рассказал в ходе пленарного заседания глава правительства.