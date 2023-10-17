В ХМАО пытались нелегально провезти 20 тонн мандаринов

Нарушители пытались провезти 20 тонн мандаринов из Казахстана в Сургут (ХМАО) для продажи. Незаконную поставку задержали на Тюменской таможне. Об этом агентству сообщили в пресс-службе таможни.
«При проверке документов установлено, что в транспортной накладной и фитосанитарном сертификате у получателя товара заявлены некорректные сведения: указан разный ИНН. Кроме того, пункт пропуска, указанный в документах, не соответствовал действительности», — пояснил заместитель начальника Тюменской таможни Александр Воронов.
Сообщается, что незаконный ввоз 20 тонн мандаринов предотвратила мобильная группа Тюменской таможни совместно с представителями Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. Машины с грузом вернулись в Казахстан, а в отношении нарушителя Россельхознадзор возбудил дело об административном правонарушении по статье 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции).
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