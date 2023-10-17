17 октября 2023

В ХМАО пытались нелегально провезти 20 тонн мандаринов

© Служба новостей «URA.RU»
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Мандарины. Курган , мандарины, апельсины
Незаконный груз был задержан на пути из Казахстана в Сургут Фото:

Нарушители пытались провезти 20 тонн мандаринов из Казахстана в Сургут (ХМАО) для продажи. Незаконную поставку задержали на Тюменской таможне. Об этом агентству сообщили в пресс-службе таможни.

«При проверке документов установлено, что в транспортной накладной и фитосанитарном сертификате у получателя товара заявлены некорректные сведения: указан разный ИНН. Кроме того, пункт пропуска, указанный в документах, не соответствовал действительности», — пояснил заместитель начальника Тюменской таможни Александр Воронов.

Сообщается, что незаконный ввоз 20 тонн мандаринов предотвратила мобильная группа Тюменской таможни совместно с представителями Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. Машины с грузом вернулись в Казахстан, а в отношении нарушителя Россельхознадзор возбудил дело об административном правонарушении по статье 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции).

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Нарушители пытались провезти 20 тонн мандаринов из Казахстана в Сургут (ХМАО) для продажи. Незаконную поставку задержали на Тюменской таможне. Об этом агентству сообщили в пресс-службе таможни. «При проверке документов установлено, что в транспортной накладной и фитосанитарном сертификате у получателя товара заявлены некорректные сведения: указан разный ИНН. Кроме того, пункт пропуска, указанный в документах, не соответствовал действительности», — пояснил заместитель начальника Тюменской таможни Александр Воронов. Сообщается, что незаконный ввоз 20 тонн мандаринов предотвратила мобильная группа Тюменской таможни совместно с представителями Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. Машины с грузом вернулись в Казахстан, а в отношении нарушителя Россельхознадзор возбудил дело об административном правонарушении по статье 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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