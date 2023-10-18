18 октября 2023

Екатеринбуржцы дважды не смогли улететь в Казань. Скрин

В Екатеринбурге дважды отменили рейс «Уральских авиалиний» в Казань
© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг "Утренний разлет" в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, уральские авиалинии, ural airlines
Самолет, который должен был совершить перелет 12 октября, не может этого сделать неделю Фото:

Рейс U6-231 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершающий полет из Екатеринбурга в Казань, снова отменен. Воздушное судно А-320 еще 12 октября должно было вылететь из уральской столицы. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово.

«Рейс U6-231 Екатеринбург — Казань отменен. Вылет самолета А-320 планировалось на 19 октября в 16:30 часов, а прибытие в 16:00 часов по местному времени», — следует из онлайн-табло аэропорта. Причина отмены не уточняется. Этот же рейс был отменен 12 октября.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.

Ранее URA.RU писало, что вылет самолета «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга в Казань отменен. Что послужило причиной отмены также неизвестно.

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Рейс U6-231 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершающий полет из Екатеринбурга в Казань, снова отменен. Воздушное судно А-320 еще 12 октября должно было вылететь из уральской столицы. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово. «Рейс U6-231 Екатеринбург — Казань отменен. Вылет самолета А-320 планировалось на 19 октября в 16:30 часов, а прибытие в 16:00 часов по местному времени», — следует из онлайн-табло аэропорта. Причина отмены не уточняется. Этот же рейс был отменен 12 октября. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось. Ранее URA.RU писало, что вылет самолета «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга в Казань отменен. Что послужило причиной отмены также неизвестно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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