Рейс U6-231 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершающий полет из Екатеринбурга в Казань, снова отменен. Воздушное судно А-320 еще 12 октября должно было вылететь из уральской столицы. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово.
«Рейс U6-231 Екатеринбург — Казань отменен. Вылет самолета А-320 планировалось на 19 октября в 16:30 часов, а прибытие в 16:00 часов по местному времени», — следует из онлайн-табло аэропорта. Причина отмены не уточняется. Этот же рейс был отменен 12 октября.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.
Ранее URA.RU писало, что вылет самолета «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга в Казань отменен. Что послужило причиной отмены также неизвестно.
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