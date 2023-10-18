Екатеринбуржцы дважды не смогли улететь в Казань. Скрин В Екатеринбурге дважды отменили рейс «Уральских авиалиний» в Казань 19 октября 2023 в 03:49 Размер текста - 17 + Самолет, который должен был совершить перелет 12 октября, не может этого сделать неделю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Рейс U6-231 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершающий полет из Екатеринбурга в Казань, снова отменен. Воздушное судно А-320 еще 12 октября должно было вылететь из уральской столицы. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово. «Рейс U6-231 Екатеринбург — Казань отменен. Вылет самолета А-320 планировалось на 19 октября в 16:30 часов, а прибытие в 16:00 часов по местному времени», — следует из онлайн-табло аэропорта. Причина отмены не уточняется. Этот же рейс был отменен 12 октября. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось. Ранее URA.RU писало, что вылет самолета «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга в Казань отменен. Что послужило причиной отмены также неизвестно. Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово Рейс U6-231 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершающий полет из Екатеринбурга в Казань, снова отменен. Воздушное судно А-320 еще 12 октября должно было вылететь из уральской столицы. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово. «Рейс U6-231 Екатеринбург — Казань отменен. Вылет самолета А-320 планировалось на 19 октября в 16:30 часов, а прибытие в 16:00 часов по местному времени», — следует из онлайн-табло аэропорта. Причина отмены не уточняется. Этот же рейс был отменен 12 октября. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось. Ранее URA.RU писало, что вылет самолета «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга в Казань отменен. Что послужило причиной отмены также неизвестно. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям