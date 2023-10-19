Овечкин выбрал сходить в Кремль в тапочках, чем в Белый дом в обуви

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Чествование сборной России по Хоккею в Москве. 27 мая 2014, кубок, овечкин александр, сборная россии по хоккею
Александр Овечкин предпочел пойти в Кремль в тапочках вместо похода в Белый дом Фото:

Российский хоккеист Александр Овечкин заявил, что лучше сходит в Кремль в тапочках, чем в Белый дом, но в классической обуви. Об этом спортсмен заявил в блиц-интервью со СМИ.

Журналист задал хоккеисту вопрос о том, что бы он предпочел: посетить Кремль в тапочках, или зайти в Белый дом в классической обуви. «В Кремль в тапочках», — сказал Александр Овечкин в интервью РБК. Также спортсмен предпочел российский клуб «Динамо» американскому «Вашингтону».

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Российский хоккеист Александр Овечкин заявил, что лучше сходит в Кремль в тапочках, чем в Белый дом, но в классической обуви. Об этом спортсмен заявил в блиц-интервью со СМИ. Журналист задал хоккеисту вопрос о том, что бы он предпочел: посетить Кремль в тапочках, или зайти в Белый дом в классической обуви. «В Кремль в тапочках», — сказал Александр Овечкин в интервью РБК. Также спортсмен предпочел российский клуб «Динамо» американскому «Вашингтону».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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