21 октября 2023
20 октября 2023

В ХМАО на два часа задержан рейс до Уфы

© Служба новостей «URA.RU»
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Экстренные службы в аэропорту Ханты-Мансийска. Ханты-Мансийск, аэропорт, ханты-мансийск
Самолет из Ханты-Мансийска в Уфу вылетит в 19:00 Фото:

В аэропорту Ханты-Мансийске на два часа задержали вылет самолета в Уфу на два часа. Информация об этом размещена на онлайн табло аэропорта Ханты-Мансийск — АО «Юграавиа».

«Рейс из Ханты-Мансийска до Уфы задержан. Расчетное время вылета — 17.00, фактическое время — 19.00», — сообщается на сайте аэровокзала. О причинах задержки не сообщается.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу воздушной гавани Ханты-Мансийска. На момент публикации новости ответ не поступил.

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В аэропорту Ханты-Мансийске на два часа задержали вылет самолета в Уфу на два часа. Информация об этом размещена на онлайн табло аэропорта Ханты-Мансийск — АО «Юграавиа». «Рейс из Ханты-Мансийска до Уфы задержан. Расчетное время вылета — 17.00, фактическое время — 19.00», — сообщается на сайте аэровокзала. О причинах задержки не сообщается. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу воздушной гавани Ханты-Мансийска. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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