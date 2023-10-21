В ХМАО на два часа задержан рейс до Уфы

Самолет из Ханты-Мансийска в Уфу вылетит в 19:00
В аэропорту Ханты-Мансийске на два часа задержали вылет самолета в Уфу на два часа. Информация об этом размещена на онлайн табло аэропорта Ханты-Мансийск — АО «Юграавиа».
«Рейс из Ханты-Мансийска до Уфы задержан. Расчетное время вылета — 17.00, фактическое время — 19.00», — сообщается на сайте аэровокзала. О причинах задержки не сообщается.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу воздушной гавани Ханты-Мансийска. На момент публикации новости ответ не поступил.
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