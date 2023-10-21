В ХМАО на два часа задержан рейс до Уфы

22 октября 2023 в 17:40 Размер текста - 17 +

Самолет из Ханты-Мансийска в Уфу вылетит в 19:00 Фото: Вадим Штейн © URA.RU В аэропорту Ханты-Мансийске на два часа задержали вылет самолета в Уфу на два часа. Информация об этом размещена на онлайн табло аэропорта Ханты-Мансийск — АО «Юграавиа». «Рейс из Ханты-Мансийска до Уфы задержан. Расчетное время вылета — 17.00, фактическое время — 19.00», — сообщается на сайте аэровокзала. О причинах задержки не сообщается. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу воздушной гавани Ханты-Мансийска. На момент публикации новости ответ не поступил.



В аэропорту Ханты-Мансийске на два часа задержали вылет самолета в Уфу на два часа. Информация об этом размещена на онлайн табло аэропорта Ханты-Мансийск — АО «Юграавиа». «Рейс из Ханты-Мансийска до Уфы задержан. Расчетное время вылета — 17.00, фактическое время — 19.00», — сообщается на сайте аэровокзала. О причинах задержки не сообщается. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу воздушной гавани Ханты-Мансийска. На момент публикации новости ответ не поступил.