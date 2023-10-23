Совфед готов экстренно рассмотреть закон о выборах президента РФ

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ВЫБОРЫ 2018. День голосования. Избирательный участок. Пермь, кабинки для голосования, 18 марта, выборы 2018, избирательный участок, выборы президента, голосование
Госдума рассмотрит поправки в закон о выборах 23 октября Фото:

Совет Федерации готов рассмотреть закон о президентских выборах сразу же, как только его примет Государственная дума. Ранее сообщалось, что ГД планирует рассмотреть изменения в закон о выборах президента 23 октября.

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Совет Федерации готов рассмотреть закон о президентских выборах сразу же, как только его примет Государственная дума. Ранее сообщалось, что ГД планирует рассмотреть изменения в закон о выборах президента 23 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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