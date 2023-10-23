Совфед готов экстренно рассмотреть закон о выборах президента РФ

Госдума рассмотрит поправки в закон о выборах 23 октября
Совет Федерации готов рассмотреть закон о президентских выборах сразу же, как только его примет Государственная дума. Ранее сообщалось, что ГД планирует рассмотреть изменения в закон о выборах президента 23 октября.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!