Совфед готов экстренно рассмотреть закон о выборах президента РФ

23 октября 2023 в 11:37 Размер текста - 17 +

Госдума рассмотрит поправки в закон о выборах 23 октября Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Совет Федерации готов рассмотреть закон о президентских выборах сразу же, как только его примет Государственная дума. Ранее сообщалось, что ГД планирует рассмотреть изменения в закон о выборах президента 23 октября.

Совет Федерации готов рассмотреть закон о президентских выборах сразу же, как только его примет Государственная дума. Ранее сообщалось, что ГД планирует рассмотреть изменения в закон о выборах президента 23 октября.