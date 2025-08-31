«Шансов, что плазма пройдет мимо Земли — нет»: прогноз магнитных бурь на 1 сентября

В конце последней недели лета на Солнце произошел мощный выброс плазмы в сторону Земли. Ученые подтвердили, что облако движется к нашей планете и уже скоро повлияет на магнитосферу. О том, ждать ли магнитную бурю 1 сентября — в материале URA.RU.
Солнечная активность 1 сентября 2025
По данным Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, на днях космические коронографы LASCO и CCOR-1 зафиксировали выброс солнечной плазмы в сторону Земли после вспышки М2.76. Траектория движения и угловые размеры плазменного облака не оставляют шансов на то, что оно пройдет мимо планеты, отмечают эксперты.
«Предварительно солнечное вещество придет к орбите Земли в течение вторника, 2 сентября, вызывая магнитные бури уровня „G2-G4“», — предупредили ученые. «Основную опасность в настоящее время представляют повторные выбросы, которые весьма вероятны с учетом высоких оценок общих запасов вспышечной энергии Солнца».
За последние сутки на Солнце зарегистрированы четыре вспышки класса С: С4.3, С5.6, С4.6 и С7.2. Более мощных событий пока не зафиксировано, но индекс солнечной активности держится на повышенном уровне — 6,3 по шкале из 10.
Магнитная буря 1 сентября
Согласно прогнозу, вероятность магнитных возмущений в понедельник, 1 сентября, составляет около 7%, слабые колебания возможны с вероятностью 25%. С вероятностью 68% магнитосфера сохранит стабильность. Риск геомагнитных возмущений начнет расти со второй половины следующей недели. Уже в четверг ученые ожидают повышенной активности магнитосферы Земли.
Прогноз магнитных бурь на сентябрь
Ученые отмечают, что основной риск в ближайшее время связан с повторными выбросами солнечной плазмы. Подобные сценарии уже наблюдались, например, в мае 2024 года, когда впервые за 20 лет сильные магнитные бури были вызваны не одной вспышкой, а целой серией последовательных выбросов.
По предварительным данным, в первой половине сентября метеозависимым стоит готовиться к новым скачкам геомагнитной активности:
- 4–9 сентября — рост возмущений;
- 5 и 7 сентября — наиболее вероятные магнитные бури;
- 15 сентября — еще один возможный шторм.
Долгосрочные прогнозы магнитных бурь остаются ориентировочными. Поэтому метеозависимым людям стоит следить за обновлениями в ежедневных сводках.
Что делать метеозависимым
Люди, чувствительные к магнитным бурям, чаще всего жалуются на усталость, скачки давления, головные боли и снижение концентрации. Особенно уязвимы пожилые и пациенты с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, но даже здоровый человек может почувствовать влияние геомагнитной активности.
Лекарств от метеозависимости еще не изобрели, но снизить влияние магнитного шторма на самочувствие можно. Чтобы уменьшить последствия бури для здоровья, врачи рекомендуют:
- соблюдать режим сна и отдыха;
- придерживаться правильного питания;
- больше двигаться на свежем воздухе;
- отказаться от алкоголя и курения.
Если же неприятные симптомы сохраняются, стоит обратиться к врачу, чтобы исключить другие причины недомогания. Ведь метеозависимость может указывать на невыявленные хронические заболевания.
