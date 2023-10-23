В Екатеринбурге полицейские накрыли кафе с контрафактом

Силовики два дня проводили рейды в Екатеринбурге (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Полицейские изъяли 300 литров контрафактного алкоголя в кафе «Рай» на улице Машиностроителей, 35 в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

«Из кафе на Машиностроителей, 35 полицейские изъяли 300 литров спиртосодержащей продукции с признаками контрафакта. В отношении заведения общепита территориальным ОВД проводится проверка», — сказано в сообщении ведомства.

Рейды полицейские проводили с 20 по 22 октября. Также силовики в позднее время поймали 18 несовершеннолетних, которые гуляли без сопровождения родителей. Подростков доставили в дежурную часть и передали родителям. «Служба ПДН разбирается, почему их родители допустили подобное нарушение», — отметили в пресс-группе УМВД.

Ранее полицейские проводили рейды по центральным улицам Екатеринбурга в конце сентября. Тогда силовики выписали более 55 административных протоколов.