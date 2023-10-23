В Екатеринбурге полицейские накрыли кафе с контрафактом

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Снос автомойки на улице Таватуйской, 19. Екатеринбург, значок, мвд, полиция, полицейский, заросли кустов
Силовики два дня проводили рейды в Екатеринбурге (архивное фото) Фото:

Полицейские изъяли 300 литров контрафактного алкоголя в кафе «Рай» на улице Машиностроителей, 35 в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

«Из кафе на Машиностроителей, 35 полицейские изъяли 300 литров спиртосодержащей продукции с признаками контрафакта. В отношении заведения общепита территориальным ОВД проводится проверка», — сказано в сообщении ведомства.

Рейды полицейские проводили с 20 по 22 октября. Также силовики в позднее время поймали 18 несовершеннолетних, которые гуляли без сопровождения родителей. Подростков доставили в дежурную часть и передали родителям. «Служба ПДН разбирается, почему их родители допустили подобное нарушение», — отметили в пресс-группе УМВД.

Ранее полицейские проводили рейды по центральным улицам Екатеринбурга в конце сентября. Тогда силовики выписали более 55 административных протоколов.

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Полицейские изъяли 300 литров контрафактного алкоголя в кафе «Рай» на улице Машиностроителей, 35 в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Из кафе на Машиностроителей, 35 полицейские изъяли 300 литров спиртосодержащей продукции с признаками контрафакта. В отношении заведения общепита территориальным ОВД проводится проверка», — сказано в сообщении ведомства. Рейды полицейские проводили с 20 по 22 октября. Также силовики в позднее время поймали 18 несовершеннолетних, которые гуляли без сопровождения родителей. Подростков доставили в дежурную часть и передали родителям. «Служба ПДН разбирается, почему их родители допустили подобное нарушение», — отметили в пресс-группе УМВД. Ранее полицейские проводили рейды по центральным улицам Екатеринбурга в конце сентября. Тогда силовики выписали более 55 административных протоколов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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