На многоквартирном доме в Миассе появится картина путешественника Конюхова. Фото

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Настя Вохмянина. Тюмень, краска, рисование, кисть, творчество
Мурал Федора Конюхова появится на доме по проспекту Макеева Фото:

В Миассе Челябинской области на стене многоквартирного дома по проспекту Макеева появится мурал путешественника и почетного гражданина города Федора Конюхова. Об этом 23 октября URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Мурал „Уходящая“ появится на стене дома №44 по проспекту Макеева. Художником выступил путешественник и почетный гражданин города Федор Конюхов», — уточнили в пресс-службе.

По итогам голосования картина «Уходящая» получила 263 голосов. Второе и третье место заняли произведения «Альбатрос» и «Путь к вершине». Все три варианта представил Конюхов. Местные жители увидят мурал уже в этом году.

В начале октября в Челябинске состоялась премьера фильма «Повелитель ветра» о рекорде Конюхова. На мероприятие лично приехали путешественник, Федор Бондарчук, исполнивший главную роль, и создатели кинокартины.

Из трех проектов Конюхова выбрали картину «Уходящая»
Из трех проектов Конюхова выбрали картину «Уходящая»
Фото:

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В Миассе Челябинской области на стене многоквартирного дома по проспекту Макеева появится мурал путешественника и почетного гражданина города Федора Конюхова. Об этом 23 октября URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города. «Мурал „Уходящая“ появится на стене дома №44 по проспекту Макеева. Художником выступил путешественник и почетный гражданин города Федор Конюхов», — уточнили в пресс-службе. По итогам голосования картина «Уходящая» получила 263 голосов. Второе и третье место заняли произведения «Альбатрос» и «Путь к вершине». Все три варианта представил Конюхов. Местные жители увидят мурал уже в этом году. В начале октября в Челябинске состоялась премьера фильма «Повелитель ветра» о рекорде Конюхова. На мероприятие лично приехали путешественник, Федор Бондарчук, исполнивший главную роль, и создатели кинокартины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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