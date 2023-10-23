Мурал Федора Конюхова появится на доме по проспекту Макеева Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Миассе Челябинской области на стене многоквартирного дома по проспекту Макеева появится мурал путешественника и почетного гражданина города Федора Конюхова. Об этом 23 октября URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Мурал „Уходящая“ появится на стене дома №44 по проспекту Макеева. Художником выступил путешественник и почетный гражданин города Федор Конюхов», — уточнили в пресс-службе.

По итогам голосования картина «Уходящая» получила 263 голосов. Второе и третье место заняли произведения «Альбатрос» и «Путь к вершине». Все три варианта представил Конюхов. Местные жители увидят мурал уже в этом году.

В начале октября в Челябинске состоялась премьера фильма «Повелитель ветра» о рекорде Конюхова. На мероприятие лично приехали путешественник, Федор Бондарчук, исполнивший главную роль, и создатели кинокартины.