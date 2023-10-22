Треть югорских мэров проигнорировали день рождения губернатора ХМАО в соцсетях

Главу Югры Наталью Комарову поздравили с днем рождения в соцсетях 14 мэров из 22 (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Восемь мэров из ХМАО проигнорировали день рождения губернатора округа Натальи Комаровой в социальных сетях. В список тех, кто забыл поздравить главу региона, попали градоначальники Сургута, Нефтеюганска и Нягани Андрей Филатов, Эльвира Бугай и Иван Ямашев, главы Сургутского, Ханты-Мансийского, Березовского и Кондинского районов Андрей Трубецкой, Кирилл Минулин, Павел Артеев и Александр Мухин и врио мэра Мегиона Игорь Алчинов. Остальные 14 опубликовали посты в Telegram или «Вконтакте».

Источники URA.RU в политическом истеблишменте округа утверждают, что в чиновничьих кругах Югры, где очень большое значение предается ритуалам, такой поступок считается моветоном и может иметь негативные последствия для карьеры. «Публичное поздравление „старших по званию“ является хорошим тоном. Публичный отказ от поздравления — жесткое выражение политической позиции. При этом, отсутствие поздравления воспринимается как мягкое дистанцирование», — поясняет политолог Борис Григорьев.

Глава Сургутского района не ответил на телефонный звонок, но источники из мэрии сообщил, что Трубецкой лично поздравил главу региона в телефонной беседе. Главы Ханты-Мансийского и Березовского районов Минулин и Мухин, а также мэр Нягани Ямашев не взяли трубку. Мэр Березовского района Артеев написал СМС, что перезвонит позже, но так и не ответил. В мэрии Нефтеюганска не ответили на запрос.

В департаменте массовых коммуникаций и аналитики администрации Сургута не стали отвечать на вопросы издания. При этом отметили, что «решение о поздравлениях с днем рождения, кого и как поздравлять, глава Сургута принимает самостоятельно». Врио главы Мегиона Алчинов сообщил, что связывался с губернатором в ее день рождения напрямую. «Отправил поздравление: видео, записанное от горожан, и свое личное. Получил в обратный адрес „спасибо“», — прокомментировал политик.

В департамент внутренней политики направлен запрос о возможных последствиях для глав муниципалитетов. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, как югорские мэры поздравили губернатора Комарову. Главы городов и районов поблагодарили ее за все, что она делает для региона, а мэр Нижневартовска Кощенко пожелал ей здоровья и оптимизма.