В пивном баре челябинского города расстреляли посетителя

28 октября 2023 в 18:42 Размер текста - 17 +

У задержанного изъяли ружье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ашинском районе в городе Сим (Челябинская область) в местном пивном баре застрелили посетителя. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Тело с огнестрельными ранениями в Симе было обнаружено в пивном баре. Практически сразу удалось задержать стрелявшего. У него изъято охотничье ружье», — заявил источник. Выяснилось, что нападавший и его жертва были знакомы. А ссора между молодыми мужчинами произошла во время употребления алкоголя. Подозреваемый в убийстве задержан и находится в изоляторе временного содержания. URA.RU направило запрос в СКР по Челябинской области. Ответ ожидается.

В Ашинском районе в городе Сим (Челябинская область) в местном пивном баре застрелили посетителя. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Тело с огнестрельными ранениями в Симе было обнаружено в пивном баре. Практически сразу удалось задержать стрелявшего. У него изъято охотничье ружье», — заявил источник. Выяснилось, что нападавший и его жертва были знакомы. А ссора между молодыми мужчинами произошла во время употребления алкоголя. Подозреваемый в убийстве задержан и находится в изоляторе временного содержания. URA.RU направило запрос в СКР по Челябинской области. Ответ ожидается.