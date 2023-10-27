27 октября 2023

В пивном баре челябинского города расстреляли посетителя

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оружие и патроны. Челябинск, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, обрез, ружье, бойня
У задержанного изъяли ружье Фото:

В Ашинском районе в городе Сим (Челябинская область) в местном пивном баре застрелили посетителя. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Тело с огнестрельными ранениями в Симе было обнаружено в пивном баре. Практически сразу удалось задержать стрелявшего. У него изъято охотничье ружье», — заявил источник.

Выяснилось, что нападавший и его жертва были знакомы. А ссора между молодыми мужчинами произошла во время употребления алкоголя.

Подозреваемый в убийстве задержан и находится в изоляторе временного содержания. URA.RU направило запрос в СКР по Челябинской области. Ответ ожидается.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ашинском районе в городе Сим (Челябинская область) в местном пивном баре застрелили посетителя. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Тело с огнестрельными ранениями в Симе было обнаружено в пивном баре. Практически сразу удалось задержать стрелявшего. У него изъято охотничье ружье», — заявил источник. Выяснилось, что нападавший и его жертва были знакомы. А ссора между молодыми мужчинами произошла во время употребления алкоголя. Подозреваемый в убийстве задержан и находится в изоляторе временного содержания. URA.RU направило запрос в СКР по Челябинской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...