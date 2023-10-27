В пивном баре челябинского города расстреляли посетителя

У задержанного изъяли ружье
В Ашинском районе в городе Сим (Челябинская область) в местном пивном баре застрелили посетителя. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«Тело с огнестрельными ранениями в Симе было обнаружено в пивном баре. Практически сразу удалось задержать стрелявшего. У него изъято охотничье ружье», — заявил источник.
Выяснилось, что нападавший и его жертва были знакомы. А ссора между молодыми мужчинами произошла во время употребления алкоголя.
Подозреваемый в убийстве задержан и находится в изоляторе временного содержания. URA.RU направило запрос в СКР по Челябинской области. Ответ ожидается.
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