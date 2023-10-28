28 октября 2023

Shot: на нефтезаводе под Краснодаром прогремел мощный взрыв. Видео

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Последствия пожара в деревне Успенка. Тюменская область, пожар, тушение пожара, пожарны
На заводе в Краснодарском крае произошел взрыв Фото:

В Краснодарском крае на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода раздался взрыв. Об этом сообщили очевидцы.

«Местные жители рассказали, что перед взрывом слышали звук, похожий на „газонокосилку“. Предварительно, НПЗ атаковал беспилотник. Сейчас на месте ЧП видно зарево», — передает telegram-канал Shot. Отмечается, что на месте работают экстренные службы. Сведений о пострадавших на данный момент нет.

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В Краснодарском крае на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода раздался взрыв. Об этом сообщили очевидцы. «Местные жители рассказали, что перед взрывом слышали звук, похожий на „газонокосилку“. Предварительно, НПЗ атаковал беспилотник. Сейчас на месте ЧП видно зарево», — передает telegram-канал Shot. Отмечается, что на месте работают экстренные службы. Сведений о пострадавших на данный момент нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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