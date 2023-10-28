Shot: на нефтезаводе под Краснодаром прогремел мощный взрыв. Видео 29 октября 2023 в 07:16 Размер текста - 17 + На заводе в Краснодарском крае произошел взрыв Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Краснодарском крае на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода раздался взрыв. Об этом сообщили очевидцы. «Местные жители рассказали, что перед взрывом слышали звук, похожий на „газонокосилку“. Предварительно, НПЗ атаковал беспилотник. Сейчас на месте ЧП видно зарево», — передает telegram-канал Shot. Отмечается, что на месте работают экстренные службы. Сведений о пострадавших на данный момент нет. В Краснодарском крае на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода раздался взрыв. Об этом сообщили очевидцы. «Местные жители рассказали, что перед взрывом слышали звук, похожий на „газонокосилку“. Предварительно, НПЗ атаковал беспилотник. Сейчас на месте ЧП видно зарево», — передает telegram-канал Shot. Отмечается, что на месте работают экстренные службы. Сведений о пострадавших на данный момент нет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям