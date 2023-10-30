В Свердловской области решили изменить закон о маткапитале

Свердловское заксобрание готовит поправки к закону о маткапитале. По замыслу депутатов, изменения коснутся правил распоряжения полученными от властей деньгами.
«Законопроект предлагает предусмотреть возможность направления средств областного маткапитала на подключение жилых помещений к коммунальным сетям. Также можно будет направить деньги на приобретение оборудования и материалов; работы, связанные с подключением», — цитирует спикера Людмилу Бабушкину пресс-служба регионального парламента.
В заксобрании подчеркнули, что правки к законопроекту позволят семьям региона эффективнее расходовать маткапитал. Размер выплаты составляет 161 тысяча рублей.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.