В Свердловской области решили изменить закон о маткапитале

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Деньги. Тюмень, купюры, оплата, деньги
Закон поменяют по инициативе депутатов заксобрания Фото:

Свердловское заксобрание готовит поправки к закону о маткапитале. По замыслу депутатов, изменения коснутся правил распоряжения полученными от властей деньгами.

«Законопроект предлагает предусмотреть возможность направления средств областного маткапитала на подключение жилых помещений к коммунальным сетям. Также можно будет направить деньги на приобретение оборудования и материалов; работы, связанные с подключением», — цитирует спикера Людмилу Бабушкину пресс-служба регионального парламента.

В заксобрании подчеркнули, что правки к законопроекту позволят семьям региона эффективнее расходовать маткапитал. Размер выплаты составляет 161 тысяча рублей.

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Свердловское заксобрание готовит поправки к закону о маткапитале. По замыслу депутатов, изменения коснутся правил распоряжения полученными от властей деньгами. «Законопроект предлагает предусмотреть возможность направления средств областного маткапитала на подключение жилых помещений к коммунальным сетям. Также можно будет направить деньги на приобретение оборудования и материалов; работы, связанные с подключением», — цитирует спикера Людмилу Бабушкину пресс-служба регионального парламента. В заксобрании подчеркнули, что правки к законопроекту позволят семьям региона эффективнее расходовать маткапитал. Размер выплаты составляет 161 тысяча рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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