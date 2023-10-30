Глава СКР Бастрыкин требует доклад о драке школьников в Челябинской области

31 октября 2023 в 02:17 Размер текста - 17 +

Бастрыкин требует Колбасина доложить о ходе проверки драки детей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки драки среди школьников Магнитогорска (Челябинская область), в которой один ребенок сломал себе руку, а у второго — черепно-мозговая травма. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. «В средствах массовой информации опубликован материал о том, что в Магнитогорске в одном из общеобразовательных учреждений произошла драка между сверстниками, в результате ее участники были травмированы. Председатель СК России поручил представить доклад о ходе проведения проверки», — уточнили в пресс-службе СКР. Драка между детьми произошла в одной из школ Магнитогорска. Школьник напал на другого и начал бить его по голове. Удары были такой силы, что у одного мальчика случился перелом руки со смещением, у второго — черепно-мозговая травма. Родители детей не понимают, как в школе могли допустить такой серьезный конфликт, почему в него не вмешался никто из взрослых. По факту драки среди школьников в Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области проводится проверка по статье 293 УК РФ («Халатность»). Бастрыкин потребовал у исполняющего обязанности руководителя регионального ведомства Алексея Колбасина предоставить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки драки среди школьников Магнитогорска (Челябинская область), в которой один ребенок сломал себе руку, а у второго — черепно-мозговая травма. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. «В средствах массовой информации опубликован материал о том, что в Магнитогорске в одном из общеобразовательных учреждений произошла драка между сверстниками, в результате ее участники были травмированы. Председатель СК России поручил представить доклад о ходе проведения проверки», — уточнили в пресс-службе СКР. Драка между детьми произошла в одной из школ Магнитогорска. Школьник напал на другого и начал бить его по голове. Удары были такой силы, что у одного мальчика случился перелом руки со смещением, у второго — черепно-мозговая травма. Родители детей не понимают, как в школе могли допустить такой серьезный конфликт, почему в него не вмешался никто из взрослых. По факту драки среди школьников в Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области проводится проверка по статье 293 УК РФ («Халатность»). Бастрыкин потребовал у исполняющего обязанности руководителя регионального ведомства Алексея Колбасина предоставить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.