В мясных пельменях челябинского производителя нашли сою

01 ноября 2023 в 11:36 Размер текста - 17 +

Соя не была указана в составе пельменей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В мясных пельменях производителя из Челябинской области нашли сою. В составе продукта соевое мясо не было указано, сообщили URA.RU в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «В пельменях „Мамура“, произведенных предпринимателем в поселке Межозерный (Верхнеуральский район), обнаружена ДНК сои. На маркировке образца она не была указана», — заявили URA.RU в надзорном ведомстве. В мясных продуктах категории Б может содержаться соя, но она обязательно должна быть указана в составе. Россельхознадзор отозвал декларацию на пельмени «Мамура» у предпринимателя, объяснив, что потребители были введены в заблуждение. Производителю объявили предостережение. Данных для связи с производителем в сети не указано.

В мясных пельменях производителя из Челябинской области нашли сою. В составе продукта соевое мясо не было указано, сообщили URA.RU в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «В пельменях „Мамура“, произведенных предпринимателем в поселке Межозерный (Верхнеуральский район), обнаружена ДНК сои. На маркировке образца она не была указана», — заявили URA.RU в надзорном ведомстве. В мясных продуктах категории Б может содержаться соя, но она обязательно должна быть указана в составе. Россельхознадзор отозвал декларацию на пельмени «Мамура» у предпринимателя, объяснив, что потребители были введены в заблуждение. Производителю объявили предостережение. Данных для связи с производителем в сети не указано.