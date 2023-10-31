В мясных пельменях челябинского производителя нашли сою

В мясных пельменях производителя из Челябинской области нашли сою. В составе продукта соевое мясо не было указано, сообщили URA.RU в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.
«В пельменях „Мамура“, произведенных предпринимателем в поселке Межозерный (Верхнеуральский район), обнаружена ДНК сои. На маркировке образца она не была указана», — заявили URA.RU в надзорном ведомстве.
В мясных продуктах категории Б может содержаться соя, но она обязательно должна быть указана в составе. Россельхознадзор отозвал декларацию на пельмени «Мамура» у предпринимателя, объяснив, что потребители были введены в заблуждение. Производителю объявили предостережение. Данных для связи с производителем в сети не указано.
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