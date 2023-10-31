31 октября 2023

В мясных пельменях челябинского производителя нашли сою

© Служба новостей «URA.RU»
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Комбинат мясной гастрономии «Черкашин и Партнеръ». Екатеринбург, продукты, конвейер, мясная продукция, пельмени, пищевая промышленность, еда, изготовление пельменей, пельмени за милую душу
Соя не была указана в составе пельменей Фото:

В мясных пельменях производителя из Челябинской области нашли сою. В составе продукта соевое мясо не было указано, сообщили URA.RU в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«В пельменях „Мамура“, произведенных предпринимателем в поселке Межозерный (Верхнеуральский район), обнаружена ДНК сои. На маркировке образца она не была указана», — заявили URA.RU в надзорном ведомстве.

В мясных продуктах категории Б может содержаться соя, но она обязательно должна быть указана в составе. Россельхознадзор отозвал декларацию на пельмени «Мамура» у предпринимателя, объяснив, что потребители были введены в заблуждение. Производителю объявили предостережение. Данных для связи с производителем в сети не указано.

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В мясных пельменях производителя из Челябинской области нашли сою. В составе продукта соевое мясо не было указано, сообщили URA.RU в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «В пельменях „Мамура“, произведенных предпринимателем в поселке Межозерный (Верхнеуральский район), обнаружена ДНК сои. На маркировке образца она не была указана», — заявили URA.RU в надзорном ведомстве. В мясных продуктах категории Б может содержаться соя, но она обязательно должна быть указана в составе. Россельхознадзор отозвал декларацию на пельмени «Мамура» у предпринимателя, объяснив, что потребители были введены в заблуждение. Производителю объявили предостережение. Данных для связи с производителем в сети не указано.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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