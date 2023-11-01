В Екатеринбурге с аукциона уйдет бывшая штаб-квартира Сбера

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, сбербанк, сбер, логотип сбера
Бизнес-центр класса «А» в центре Екатеринбурга 22 ноября продадут на торгах с якорным арендатором Фото:

Бизнес-центр класса «А» в центре Екатеринбурга 22 ноября продадут на торгах с якорным арендатором. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе аукционного дома (РАД).

«По условиям продажи Сбербанк останется в качестве якорного арендатора порядка 30% площадей здания (5,1 тыс. кв.м). На 10 лет банк арендует часть цокольного этажа, а также 3 и 5 этажи целиком», — поделился информацией собеседник. Всего у здания 11 этажей и площадь 16,5 тысячи квадратных метров.

БЦ расположен в районе с хорошей транспортной доступности по адресу ул. Гоголя, 44. Начальная цена лота — 910,3 миллиона рублей.

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Бизнес-центр класса «А» в центре Екатеринбурга 22 ноября продадут на торгах с якорным арендатором. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе аукционного дома (РАД). «По условиям продажи Сбербанк останется в качестве якорного арендатора порядка 30% площадей здания (5,1 тыс. кв.м). На 10 лет банк арендует часть цокольного этажа, а также 3 и 5 этажи целиком», — поделился информацией собеседник. Всего у здания 11 этажей и площадь 16,5 тысячи квадратных метров. БЦ расположен в районе с хорошей транспортной доступности по адресу ул. Гоголя, 44. Начальная цена лота — 910,3 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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