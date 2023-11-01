В Екатеринбурге с аукциона уйдет бывшая штаб-квартира Сбера

Бизнес-центр класса «А» в центре Екатеринбурга 22 ноября продадут на торгах с якорным арендатором
Бизнес-центр класса «А» в центре Екатеринбурга 22 ноября продадут на торгах с якорным арендатором. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе аукционного дома (РАД).
«По условиям продажи Сбербанк останется в качестве якорного арендатора порядка 30% площадей здания (5,1 тыс. кв.м). На 10 лет банк арендует часть цокольного этажа, а также 3 и 5 этажи целиком», — поделился информацией собеседник. Всего у здания 11 этажей и площадь 16,5 тысячи квадратных метров.
БЦ расположен в районе с хорошей транспортной доступности по адресу ул. Гоголя, 44. Начальная цена лота — 910,3 миллиона рублей.
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