03 ноября 2023

Суд оштрафовал пермяка, который прыгал по чужой машине, будучи пьяным

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения. Курган. , приговор, судебное заседание, приговор суда, судья, суд, судебный процесс
Суд решил взыскать с ответчика более 100 тысяч рублей Фото:

Суд оштрафовал на сумму более 100 тысяч рублей жителя Пермского края, который, будучи пьяным, прыгал по чужой машине. Об этом сообщается на сайте Березниковского городского суда.

«Заочным решением принято решение удовлетворить исковые требования о возмещении материального ущерба. Взыскать с виновного штраф на сумму более 100 тысяч рублей и судебные расходы», — говорится в документе.

Истец указала, что является собственником автомобиля Skoda Kodiaq. В дневное время ответчик в состоянии опьянения прыгал по припаркованному во дворе автомобилю истца, что привело к повреждениям на капоте и крыше.

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Суд оштрафовал на сумму более 100 тысяч рублей жителя Пермского края, который, будучи пьяным, прыгал по чужой машине. Об этом сообщается на сайте Березниковского городского суда. «Заочным решением принято решение удовлетворить исковые требования о возмещении материального ущерба. Взыскать с виновного штраф на сумму более 100 тысяч рублей и судебные расходы», — говорится в документе. Истец указала, что является собственником автомобиля S koda Kodiaq. В дневное время ответчик в состоянии опьянения прыгал по припаркованному во дворе автомобилю истца, что привело к повреждениям на капоте и крыше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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