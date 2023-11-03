Суд оштрафовал пермяка, который прыгал по чужой машине, будучи пьяным

Суд решил взыскать с ответчика более 100 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Суд оштрафовал на сумму более 100 тысяч рублей жителя Пермского края, который, будучи пьяным, прыгал по чужой машине. Об этом сообщается на сайте Березниковского городского суда.

«Заочным решением принято решение удовлетворить исковые требования о возмещении материального ущерба. Взыскать с виновного штраф на сумму более 100 тысяч рублей и судебные расходы», — говорится в документе.

Истец указала, что является собственником автомобиля Skoda Kodiaq. В дневное время ответчик в состоянии опьянения прыгал по припаркованному во дворе автомобилю истца, что привело к повреждениям на капоте и крыше.