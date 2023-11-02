Госдума одобрила сохранение пособия по уходу за ребенком работающим родителям

02 ноября 2023 в 15:59 Размер текста - 17 +

Законопроект направлен на дополнительную поддержку семей с детьми, заявил Вячеслав Володин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Госдума РФ одобрила законопроекты, которые направлены на сохранение пособия по уходу за ребенком для работающих родителей независимо от их занятости. Об этом рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. «Вне зависимости от занятости родителей им сохранят пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет», — передает слова Володина официальный сайт Госдумы. Он добавил, что эти изменения были предложены в рамках поручения президента РФ Владимира Путина и они направлены на дополнительную поддержку семей с детьми, в особенности молодых мам. В настоящее время многие женщины вынуждены возвращаться на работу раньше того момента, когда ребенку исполняется полтора года, из-за нехватки средств в семье. Текущий закон предусматривает прекращение выплат пособия при возвращении матери на работу. Внесенные поправки позволят сохранить выплаты пособия. Председатель Госдумы отметил, что средний размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет в 2024 году составит 17,8 тысяч рублей. Работающим родителям предоставляются различные льготы и выплаты от государства, которые могут достигать суммы более 300 тысяч рублей. Семьи имеют право на получение этих выплат как до, так и после рождения ребенка. URA.RU подробно рассказывал об этих выплатах.

Госдума РФ одобрила законопроекты, которые направлены на сохранение пособия по уходу за ребенком для работающих родителей независимо от их занятости. Об этом рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. «Вне зависимости от занятости родителей им сохранят пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет», — передает слова Володина официальный сайт Госдумы. Он добавил, что эти изменения были предложены в рамках поручения президента РФ Владимира Путина и они направлены на дополнительную поддержку семей с детьми, в особенности молодых мам. В настоящее время многие женщины вынуждены возвращаться на работу раньше того момента, когда ребенку исполняется полтора года, из-за нехватки средств в семье. Текущий закон предусматривает прекращение выплат пособия при возвращении матери на работу. Внесенные поправки позволят сохранить выплаты пособия. Председатель Госдумы отметил, что средний размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет в 2024 году составит 17,8 тысяч рублей. Работающим родителям предоставляются различные льготы и выплаты от государства, которые могут достигать суммы более 300 тысяч рублей. Семьи имеют право на получение этих выплат как до, так и после рождения ребенка. URA.RU подробно рассказывал об этих выплатах.