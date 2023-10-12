Какие выплаты положены отцам

Социальный фонд РФ: отцам положены выплаты за ребенка

12 октября 2023 в 23:09 Размер текста - 17 +

Отцы могут досрочно уйти на пенсию, а также получать ежемесячные выплаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России 15 октября ежегодно отмечается День отца. По информации Социального фонда России , папы имеют право на ряд социальных и пенсионных выплат. Единое пособие. Любой из родителей может оформить пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Оно будет выплачиваться каждый месяц. Пособие назначается тем семьям, в которых дети не достигли 18 лет и чей средний доход на человека меньше прожиточного минимума в регионе проживания. Например, в Рязанской области для назначения пособия доход на каждого члена семьи не должен превышать 12 794 рубля.

Единовременное пособие при рождении ребенка. Каждый из родителей может оформить данную выплату. Подать заявление нужно по месту работы. Если оба родителя не работают, то заявление можно подать в личном кабинете на портале Госуслуг, в клиентской службе ОСФР или в МФЦ.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Данное пособие так же может оформить каждый из родителей. Размер выплаты зависит от размера заработной платы.

Ежемесячная выплата по уходу за ребенком-инвалидом. Выплата в размере 10 000 рублей устанавливается для одного из родителей ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или инвалида с детства I группы. Но только в том случае, если гражданин является трудоспособным, но не работает, а осуществляет уход за ребенком. Время ухода будет засчитываться как стаж в качестве нестрахового периода. За него будет начислено 1,8 пенсионного коэффициента за каждый полный год ухода.

Материнский (семейный) капитал. Отец имеет право на получение сертификата материнского капитала в том случае, если он является единственным усыновителем первого или второго ребенка. В первом случае, если решение суда об усыновлении вступило в силу, начиная с 1 января 20202 года. Во втором — если решение суда вступило в силу, начиная с 1 января 2007 года. Отцу также переходит право распоряжения материнским капиталом в том случае, когда маму лишили родительских прав или она умерла.

Больничный по уходу за ребенком. Больничный по уходу за ребенком может взять не только мама, но и папа. Кроме того, на него может рассчитывать опекун, попечитель, родственник, любой член семьи. Но оформить этот больничный смогут только те, у кого есть право на получение листка нетрудоспособности (человек должен быть трудоустроен).

Досрочная пенсия. Право на досрочную пенсию имеет один из родителей ребенка-инвалида, который воспитывал его до 8 лет. В случае, если данным правом воспользуется отец, он сможет выйти на пенсию в 60 лет. Но при условии, что у него есть не менее 20 лет стажа и этим правом досрочного выхода на пенсию не воспользовалась мать ребенка.

В России 15 октября ежегодно отмечается День отца. По информации Социального фонда России, папы имеют право на ряд социальных и пенсионных выплат.