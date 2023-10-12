Какие выплаты положены отцам

Отцы могут досрочно уйти на пенсию, а также получать ежемесячные выплаты
В России 15 октября ежегодно отмечается День отца. По информации
- Единое пособие. Любой из родителей может оформить пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Оно будет выплачиваться каждый месяц. Пособие назначается тем семьям, в которых дети не достигли 18 лет и чей средний доход на человека меньше прожиточного минимума в регионе проживания. Например, в Рязанской области для назначения пособия доход на каждого члена семьи не должен превышать 12 794 рубля.
- Единовременное пособие при рождении ребенка. Каждый из родителей может оформить данную выплату. Подать заявление нужно по месту работы. Если оба родителя не работают, то заявление можно подать в личном кабинете на портале Госуслуг, в клиентской службе ОСФР или в МФЦ.
- Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Данное пособие так же может оформить каждый из родителей. Размер выплаты зависит от размера заработной платы.
- Ежемесячная выплата по уходу за ребенком-инвалидом. Выплата в размере 10 000 рублей устанавливается для одного из родителей ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или инвалида с детства I группы. Но только в том случае, если гражданин является трудоспособным, но не работает, а осуществляет уход за ребенком. Время ухода будет засчитываться как стаж в качестве нестрахового периода. За него будет начислено 1,8 пенсионного коэффициента за каждый полный год ухода.
- Материнский (семейный) капитал. Отец имеет право на получение сертификата материнского капитала в том случае, если он является единственным усыновителем первого или второго ребенка. В первом случае, если решение суда об усыновлении вступило в силу, начиная с 1 января 20202 года. Во втором — если решение суда вступило в силу, начиная с 1 января 2007 года. Отцу также переходит право распоряжения материнским капиталом в том случае, когда маму лишили родительских прав или она умерла.
- Больничный по уходу за ребенком. Больничный по уходу за ребенком может взять не только мама, но и папа. Кроме того, на него может рассчитывать опекун, попечитель, родственник, любой член семьи. Но оформить этот больничный смогут только те, у кого есть право на получение листка нетрудоспособности (человек должен быть трудоустроен).
- Досрочная пенсия. Право на досрочную пенсию имеет один из родителей ребенка-инвалида, который воспитывал его до 8 лет. В случае, если данным правом воспользуется отец, он сможет выйти на пенсию в 60 лет. Но при условии, что у него есть не менее 20 лет стажа и этим правом досрочного выхода на пенсию не воспользовалась мать ребенка.
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