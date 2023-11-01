Финалист «Comedy Баттл» научит шутить комиков из ХМАО

Участник шоу «Comedy Баттл» Городницкий проведет мастер-классы в ХМАО

02 ноября 2023 в 20:33 Размер текста - 17 +

Финалист «Comedy Баттл» Евгений Городницкий Фото: Размик Закарян © URA.RU (фото из архива) Финалист «Comedy Баттл» и стендап-комик Евгений Городницкий, известный также своим блогом, обучит искусству юмора участников медиашколы в ХМАО. Городницкий выступит в качестве приглашенного гостя на одном из интенсивов, сообщил URA.RU руководитель медиашколы Александр Бабушкин. «Евгений Городницкий расскажет о том, как стал комиком, как смог набрать большую аудиторию. Он также предложит участникам свои инструменты в развитии медиа на разрешенных в РФ площадках. Поведает, как зайти в определенную тему через юмор», — рассказал Бабушкин. Обучающий курс начнется в Ханты-Мансийске в ноябре, участников научат делать качественный продукт для разных социальных медиаплатформ. «За каждой медиаплощадкой закреплен свой спикер, который расскажет подробно, например, о том, как делать контент в соцсети, например. Также среди спикеров будет телеведущая Ольга Петрикова, она расскажет про шоу, про прямые эфиры. Участники получат теоретические и практические советы, на основе которых будут делать продукт на заданную тему», — добавил руководитель медиашколы.



Финалист «Comedy Баттл» и стендап-комик Евгений Городницкий, известный также своим блогом, обучит искусству юмора участников медиашколы в ХМАО. Городницкий выступит в качестве приглашенного гостя на одном из интенсивов, сообщил URA.RU руководитель медиашколы Александр Бабушкин. «Евгений Городницкий расскажет о том, как стал комиком, как смог набрать большую аудиторию. Он также предложит участникам свои инструменты в развитии медиа на разрешенных в РФ площадках. Поведает, как зайти в определенную тему через юмор», — рассказал Бабушкин. Обучающий курс начнется в Ханты-Мансийске в ноябре, участников научат делать качественный продукт для разных социальных медиаплатформ. «За каждой медиаплощадкой закреплен свой спикер, который расскажет подробно, например, о том, как делать контент в соцсети, например. Также среди спикеров будет телеведущая Ольга Петрикова, она расскажет про шоу, про прямые эфиры. Участники получат теоретические и практические советы, на основе которых будут делать продукт на заданную тему», — добавил руководитель медиашколы.