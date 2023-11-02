Гостей челябинского стенда на ВДНХ ждут подарки. Фото

03 ноября 2023 в 10:14 Размер текста - 17 +

Участникам викторин подарят открытки с видами региона Фото: Денис Моргунов © URA.RU Гости стенда Челябинской области на международной выставке-форуме «Россия» получат подарки: раскраски, настольные игры, открытки с видами региона, медали с метеоритом, верблюды, валенки и хвойные свечи. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Организаторы стенда подготовили подарки для любой аудитории. Маленьких гостей выставки порадуют раскраски и настольные игры, взрослых удивят свечи с ароматами таежного леса, а для путешественников изготовлены открытки с самыми невероятными южноуральскими видами», — уточнили в пресс-службе правительства. Открытки со стилизованными видами Челябинской области можно получить за участие в викторинах и других активностях. Их нарисовала иллюстратор Яна Щербатова, всего получилось 11 вариантов. Автору эскизов удалось сочетать промышленность и природу, а также названия и другие особенности края. Мероприятие откроется 4 ноября на ВДНХ в Москве и будет работать до 12 апреля. «Кроме открыток, в региональном мерче будут раскраски, настольная игра „Мемо“ с достопримечательностями Челябинской области, игрушечные верблюды, сувенирные валенки от фабрики „Кусиночка“, аромасвечи с запахами таежного леса и степей, футболки с принтами „Челябинская область начинается с человека“, „Влюблен в Челябинскую область“ и многое другое. Самыми необычными подарками станут медали с кусочками знаменитого челябинского метеорита», — добавили в пресс-службе правительства. Ранее губернатор Алексей Текслер пригласил жителей страны посмотреть экспозицию региона. Она задумана как демонстрация главных достижений страны и продлится 161 день. Открытки презентуют на стенде региона Пресс-служба правительства Челябинской области Автору удалось сочетать красивые виды природы и инфраструктуры Пресс-служба правительства Челябинской области Одним из знаковых мест региона стало местное село Париж Пресс-служба правительства Челябинской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Гости стенда Челябинской области на международной выставке-форуме «Россия» получат подарки: раскраски, настольные игры, открытки с видами региона, медали с метеоритом, верблюды, валенки и хвойные свечи. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Организаторы стенда подготовили подарки для любой аудитории. Маленьких гостей выставки порадуют раскраски и настольные игры, взрослых удивят свечи с ароматами таежного леса, а для путешественников изготовлены открытки с самыми невероятными южноуральскими видами», — уточнили в пресс-службе правительства. Открытки со стилизованными видами Челябинской области можно получить за участие в викторинах и других активностях. Их нарисовала иллюстратор Яна Щербатова, всего получилось 11 вариантов. Автору эскизов удалось сочетать промышленность и природу, а также названия и другие особенности края. Мероприятие откроется 4 ноября на ВДНХ в Москве и будет работать до 12 апреля. «Кроме открыток, в региональном мерче будут раскраски, настольная игра „Мемо“ с достопримечательностями Челябинской области, игрушечные верблюды, сувенирные валенки от фабрики „Кусиночка“, аромасвечи с запахами таежного леса и степей, футболки с принтами „Челябинская область начинается с человека“, „Влюблен в Челябинскую область“ и многое другое. Самыми необычными подарками станут медали с кусочками знаменитого челябинского метеорита», — добавили в пресс-службе правительства. Ранее губернатор Алексей Текслер пригласил жителей страны посмотреть экспозицию региона. Она задумана как демонстрация главных достижений страны и продлится 161 день.