В элитном поселке под Челябинском построили детский сад. Фото

03 ноября 2023 в 13:36 Размер текста - 17 +

Сейчас идут мероприятия по выкупу детского сада в собственность администрации Сосновского района Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В элитном поселке Малиновка под Челябинском построили детский сад на 155 мест. На данный момент администрацией Сосновского района проводятся мероприятия по выкупу четырехэтажного здания, сообщили URA.RU сообщили в пресс-службе администрации района. «Готовность детского сада в поселке Малиновка 100-процентная. На данный момент проводятся мероприятия по выкупу здания в собственность Сосновского муниципального района», — сообщили URA.RU в ведомстве. Здание дошкольного образовательного учреждения Сосновского района площадью 3 тысячи 249 квадратных метров 31 октября было поставлено на государственный учет. После этого в отношении четырехэтажного строения, один из этажей подземный, были зарегистрированы права застройщика. Средства на приобретение администрацией Сосновского района детсада в размере 348 млн рублей будут направлены из регионального бюджета. После открытия дошкольное учреждение в Малиновке примет ребят не только из Сосновского района, но и из близлежащих территорий жилищной застройки Кременкульского сельского поселения. Ранее ООО «Строительная компания Эмерада» в деревне Малиновка Кременкульского сельского поселения начала возводить детский сад на 155 мест, из них 40 ясельных. Как и планировалось, здание было введено в эксплуатацию осенью 2023 года. В детский сад будут ходить ребята из Сосновского района и из Кременкульского поселения Фото: администрация Сосновского района Здание дошкольного образовательного учреждения Сосновского района площадью 3 тысячи 249 квадратных метров 31 октября поставили на государственный учет Фото: яндекс карты Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В элитном поселке Малиновка под Челябинском построили детский сад на 155 мест. На данный момент администрацией Сосновского района проводятся мероприятия по выкупу четырехэтажного здания, сообщили URA.RU сообщили в пресс-службе администрации района. «Готовность детского сада в поселке Малиновка 100-процентная. На данный момент проводятся мероприятия по выкупу здания в собственность Сосновского муниципального района», — сообщили URA.RU в ведомстве. Здание дошкольного образовательного учреждения Сосновского района площадью 3 тысячи 249 квадратных метров 31 октября было поставлено на государственный учет. После этого в отношении четырехэтажного строения, один из этажей подземный, были зарегистрированы права застройщика. Средства на приобретение администрацией Сосновского района детсада в размере 348 млн рублей будут направлены из регионального бюджета. После открытия дошкольное учреждение в Малиновке примет ребят не только из Сосновского района, но и из близлежащих территорий жилищной застройки Кременкульского сельского поселения. Ранее ООО «Строительная компания Эмерада» в деревне Малиновка Кременкульского сельского поселения начала возводить детский сад на 155 мест, из них 40 ясельных. Как и планировалось, здание было введено в эксплуатацию осенью 2023 года.