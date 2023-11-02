02 ноября 2023

В элитном поселке под Челябинском построили детский сад. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор проверяет детский сад и магазин на соблюдение противоковидных мер. Челябинск, игрушки, детский сад, детсад, дети
Сейчас идут мероприятия по выкупу детского сада в собственность администрации Сосновского района Фото:

В элитном поселке Малиновка под Челябинском построили детский сад на 155 мест. На данный момент администрацией Сосновского района проводятся мероприятия по выкупу четырехэтажного здания, сообщили URA.RU сообщили в пресс-службе администрации района.

«Готовность детского сада в поселке Малиновка 100-процентная. На данный момент проводятся мероприятия по выкупу здания в собственность Сосновского муниципального района», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Здание дошкольного образовательного учреждения Сосновского района площадью 3 тысячи 249 квадратных метров 31 октября было поставлено на государственный учет. После этого в отношении четырехэтажного строения, один из этажей подземный, были зарегистрированы права застройщика.

Средства на приобретение администрацией Сосновского района детсада в размере 348 млн рублей будут направлены из регионального бюджета. После открытия дошкольное учреждение в Малиновке примет ребят не только из Сосновского района, но и из близлежащих территорий жилищной застройки Кременкульского сельского поселения.

Ранее ООО «Строительная компания Эмерада» в деревне Малиновка Кременкульского сельского поселения начала возводить детский сад на 155 мест, из них 40 ясельных. Как и планировалось, здание было введено в эксплуатацию осенью 2023 года.

В детский сад будут ходить ребята из Сосновского района и из Кременкульского поселения
В детский сад будут ходить ребята из Сосновского района и из Кременкульского поселения
Фото:
Здание дошкольного образовательного учреждения Сосновского района площадью 3 тысячи 249 квадратных метров 31 октября поставили на государственный учет
Здание дошкольного образовательного учреждения Сосновского района площадью 3 тысячи 249 квадратных метров 31 октября поставили на государственный учет
Фото:
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В элитном поселке Малиновка под Челябинском построили детский сад на 155 мест. На данный момент администрацией Сосновского района проводятся мероприятия по выкупу четырехэтажного здания, сообщили URA.RU сообщили в пресс-службе администрации района. «Готовность детского сада в поселке Малиновка 100-процентная. На данный момент проводятся мероприятия по выкупу здания в собственность Сосновского муниципального района», — сообщили URA.RU в ведомстве. Здание дошкольного образовательного учреждения Сосновского района площадью 3 тысячи 249 квадратных метров 31 октября было поставлено на государственный учет. После этого в отношении четырехэтажного строения, один из этажей подземный, были зарегистрированы права застройщика. Средства на приобретение администрацией Сосновского района детсада в размере 348 млн рублей будут направлены из регионального бюджета. После открытия дошкольное учреждение в Малиновке примет ребят не только из Сосновского района, но и из близлежащих территорий жилищной застройки Кременкульского сельского поселения. Ранее ООО «Строительная компания Эмерада» в деревне Малиновка Кременкульского сельского поселения начала возводить детский сад на 155 мест, из них 40 ясельных. Как и планировалось, здание было введено в эксплуатацию осенью 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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