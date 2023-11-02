В элитном поселке Малиновка под Челябинском построили детский сад на 155 мест. На данный момент администрацией Сосновского района проводятся мероприятия по выкупу четырехэтажного здания, сообщили URA.RU сообщили в пресс-службе администрации района.
«Готовность детского сада в поселке Малиновка 100-процентная. На данный момент проводятся мероприятия по выкупу здания в собственность Сосновского муниципального района», — сообщили URA.RU в ведомстве.
Здание дошкольного образовательного учреждения Сосновского района площадью 3 тысячи 249 квадратных метров 31 октября было поставлено на государственный учет. После этого в отношении четырехэтажного строения, один из этажей подземный, были зарегистрированы права застройщика.
Средства на приобретение администрацией Сосновского района детсада в размере 348 млн рублей будут направлены из регионального бюджета. После открытия дошкольное учреждение в Малиновке примет ребят не только из Сосновского района, но и из близлежащих территорий жилищной застройки Кременкульского сельского поселения.
Ранее ООО «Строительная компания Эмерада» в деревне Малиновка Кременкульского сельского поселения начала возводить детский сад на 155 мест, из них 40 ясельных. Как и планировалось, здание было введено в эксплуатацию осенью 2023 года.
В детский сад будут ходить ребята из Сосновского района и из Кременкульского поселения
Фото: администрация Сосновского района
Здание дошкольного образовательного учреждения Сосновского района площадью 3 тысячи 249 квадратных метров 31 октября поставили на государственный учет
В элитном поселке Малиновка под Челябинском построили детский сад на 155 мест. На данный момент администрацией Сосновского района проводятся мероприятия по выкупу четырехэтажного здания, сообщили URA.RU сообщили в пресс-службе администрации района. «Готовность детского сада в поселке Малиновка 100-процентная. На данный момент проводятся мероприятия по выкупу здания в собственность Сосновского муниципального района», — сообщили URA.RU в ведомстве. Здание дошкольного образовательного учреждения Сосновского района площадью 3 тысячи 249 квадратных метров 31 октября было поставлено на государственный учет. После этого в отношении четырехэтажного строения, один из этажей подземный, были зарегистрированы права застройщика. Средства на приобретение администрацией Сосновского района детсада в размере 348 млн рублей будут направлены из регионального бюджета. После открытия дошкольное учреждение в Малиновке примет ребят не только из Сосновского района, но и из близлежащих территорий жилищной застройки Кременкульского сельского поселения. Ранее ООО «Строительная компания Эмерада» в деревне Малиновка Кременкульского сельского поселения начала возводить детский сад на 155 мест, из них 40 ясельных. Как и планировалось, здание было введено в эксплуатацию осенью 2023 года.