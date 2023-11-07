07 ноября 2023

В Березниках театр устроил бесплатный спектакль для семей бойцов СВО

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Театр Юного Зрителя после реконструкции. Екатеринбург, зрительный зал, тюз
В театре ждут гостей (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Березниках Пермского края члены семей бойцов спецоперации могут бесплатно посетить спектакль местного драматического театра. Акция, как сообщают в мэрии, организована вместе с центром «Помощь здесь».

«Спектакль „Старший сын“ по пьесе Александра Вампилова состоится перед Днем матери на сцене Березниковского драматического театра. Билеты можно получить в муниципальном центре „Помощь здесь“», — говорится на станице администрации Березников в соцсети «ВКонтакте».

О создании в Пермском крае 49 центров поддержки участников спецоперации и членов их семей «Помощь здесь» губернатор Дмитрий Махонин объявил в феврале. Центры, в том числе, оказывают и помощь в досуге. Так, летом в Перми для семей бойцов организовывали бесплатные прогулки по Каме на речном трамвайчике, а осенью для них открывала двери Пермская художественная галерея.

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В Березниках Пермского края члены семей бойцов спецоперации могут бесплатно посетить спектакль местного драматического театра. Акция, как сообщают в мэрии, организована вместе с центром «Помощь здесь». «Спектакль „Старший сын“ по пьесе Александра Вампилова состоится перед Днем матери на сцене Березниковского драматического театра. Билеты можно получить в муниципальном центре „Помощь здесь“», — говорится на станице администрации Березников в соцсети «ВКонтакте». О создании в Пермском крае 49 центров поддержки участников спецоперации и членов их семей «Помощь здесь» губернатор Дмитрий Махонин объявил в феврале. Центры, в том числе, оказывают и помощь в досуге. Так, летом в Перми для семей бойцов организовывали бесплатные прогулки по Каме на речном трамвайчике, а осенью для них открывала двери Пермская художественная галерея.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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