В Березниках театр устроил бесплатный спектакль для семей бойцов СВО

08 ноября 2023 в 11:03 Размер текста - 17 +

В театре ждут гостей (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Березниках Пермского края члены семей бойцов спецоперации могут бесплатно посетить спектакль местного драматического театра. Акция, как сообщают в мэрии, организована вместе с центром «Помощь здесь». «Спектакль „Старший сын“ по пьесе Александра Вампилова состоится перед Днем матери на сцене Березниковского драматического театра. Билеты можно получить в муниципальном центре „Помощь здесь“», — говорится на станице администрации Березников в соцсети «ВКонтакте». О создании в Пермском крае 49 центров поддержки участников спецоперации и членов их семей «Помощь здесь» губернатор Дмитрий Махонин объявил в феврале. Центры, в том числе, оказывают и помощь в досуге. Так, летом в Перми для семей бойцов организовывали бесплатные прогулки по Каме на речном трамвайчике, а осенью для них открывала двери Пермская художественная галерея.

В Березниках Пермского края члены семей бойцов спецоперации могут бесплатно посетить спектакль местного драматического театра. Акция, как сообщают в мэрии, организована вместе с центром «Помощь здесь». «Спектакль „Старший сын“ по пьесе Александра Вампилова состоится перед Днем матери на сцене Березниковского драматического театра. Билеты можно получить в муниципальном центре „Помощь здесь“», — говорится на станице администрации Березников в соцсети «ВКонтакте». О создании в Пермском крае 49 центров поддержки участников спецоперации и членов их семей «Помощь здесь» губернатор Дмитрий Махонин объявил в феврале. Центры, в том числе, оказывают и помощь в досуге. Так, летом в Перми для семей бойцов организовывали бесплатные прогулки по Каме на речном трамвайчике, а осенью для них открывала двери Пермская художественная галерея.