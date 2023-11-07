В Березниках театр устроил бесплатный спектакль для семей бойцов СВО

В Березниках Пермского края члены семей бойцов спецоперации могут бесплатно посетить спектакль местного драматического театра. Акция, как сообщают в мэрии, организована вместе с центром «Помощь здесь».
«Спектакль „Старший сын“ по пьесе Александра Вампилова состоится перед Днем матери на сцене Березниковского драматического театра. Билеты можно получить в муниципальном центре „Помощь здесь“», — говорится на станице администрации Березников в соцсети «ВКонтакте».
О создании в Пермском крае 49 центров поддержки участников спецоперации и членов их семей «Помощь здесь» губернатор Дмитрий Махонин объявил в феврале. Центры, в том числе, оказывают и помощь в досуге. Так, летом в Перми для семей бойцов организовывали бесплатные прогулки по Каме на речном трамвайчике, а осенью для них открывала двери Пермская художественная галерея.
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