Пермская художественная галерея открыла бесплатный вход для участников СВО

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Экспонаты Художественной галлереи. Пермь, пермская художественная галерея, пермские боги, спассо-переображенский кафедральный собор
Постоянные экспозиции музея проработают до 3 октября Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Участники спецоперации и члены их семей могут бесплатно посетить выставки Пермской художественной галереи. Об этом сообщили кураторы проекта «Помощь здесь. Пермский край».

«Пермская художественная галерея предоставила возможность бесплатного посещения для участников СВО и членов их семей. Бесплатно можно посетить постоянные экспозиции музея: „Русское искусство XVIII—XX веков“, „Западноевропейское искусство XV—XVIII веков“, „Пермская деревянная скульптура“», — сообщается на странице проекта в соцсети «ВКонтакте». Желающие посетить музей могут получить бесплатные билеты в ресурсном центре «Пермь семейная» на улице Пермской, 61В.

Ранее URA.RU рассказывало, что постоянные экспозиции Пермской художественной галереи проработают до 3 октября. Затем их закроют для подготовки экспонатов к переезду в новое здание.

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Участники спецоперации и члены их семей могут бесплатно посетить выставки Пермской художественной галереи. Об этом сообщили кураторы проекта «Помощь здесь. Пермский край». «Пермская художественная галерея предоставила возможность бесплатного посещения для участников СВО и членов их семей. Бесплатно можно посетить постоянные экспозиции музея: „Русское искусство XVIII—XX веков“, „Западноевропейское искусство XV—XVIII веков“, „Пермская деревянная скульптура“», — сообщается на странице проекта в соцсети «ВКонтакте». Желающие посетить музей могут получить бесплатные билеты в ресурсном центре «Пермь семейная» на улице Пермской, 61В. Ранее URA.RU рассказывало, что постоянные экспозиции Пермской художественной галереи проработают до 3 октября. Затем их закроют для подготовки экспонатов к переезду в новое здание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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