Пермская художественная галерея открыла бесплатный вход для участников СВО

Постоянные экспозиции музея проработают до 3 октября Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Участники спецоперации и члены их семей могут бесплатно посетить выставки Пермской художественной галереи. Об этом сообщили кураторы проекта «Помощь здесь. Пермский край».

«Пермская художественная галерея предоставила возможность бесплатного посещения для участников СВО и членов их семей. Бесплатно можно посетить постоянные экспозиции музея: „Русское искусство XVIII—XX веков“, „Западноевропейское искусство XV—XVIII веков“, „Пермская деревянная скульптура“», — сообщается на странице проекта в соцсети «ВКонтакте». Желающие посетить музей могут получить бесплатные билеты в ресурсном центре «Пермь семейная» на улице Пермской, 61В.

Ранее URA.RU рассказывало, что постоянные экспозиции Пермской художественной галереи проработают до 3 октября. Затем их закроют для подготовки экспонатов к переезду в новое здание.