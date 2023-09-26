Пермская художественная галерея открыла бесплатный вход для участников СВО

Участники спецоперации и члены их семей могут бесплатно посетить выставки Пермской художественной галереи. Об этом сообщили кураторы проекта «Помощь здесь. Пермский край».
«Пермская художественная галерея предоставила возможность бесплатного посещения для участников СВО и членов их семей. Бесплатно можно посетить постоянные экспозиции музея: „Русское искусство XVIII—XX веков“, „Западноевропейское искусство XV—XVIII веков“, „Пермская деревянная скульптура“», — сообщается на странице проекта в соцсети «ВКонтакте». Желающие посетить музей могут получить бесплатные билеты в ресурсном центре «Пермь семейная» на улице Пермской, 61В.
Ранее URA.RU рассказывало, что постоянные экспозиции Пермской художественной галереи проработают до 3 октября. Затем их закроют для подготовки экспонатов к переезду в новое здание.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.