07 ноября 2023

Экипаж «Уральских авиалиний», экстренно севший в поле, вернулся к полетам

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, авиакомпания уральские авиалинии, авиакомпания ural airlines
Экипаж был отстранен от полетов после экстренной посадки в поле Фото:
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Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском

Членам экипажа «Уральских авиалиний», совершившего экстренную посадку в пшеничном поле, разрешили вернуться к полетам. Они были отстранены на время проведения проверки.

«Кабинный экипаж рейса U-1383 Сочи — Омск вновь приступил к выполнению полетов. Перед этим все успешно прошли осмотр у авиационных врачей. Клинические и соматические проявления стресса не выявлены. Обследование показало, что ребята абсолютно здоровы и готовы в полной мере приступить к своим служебным обязанностям», — сообщили агентству URA.RU в пресс-службе авиакомпании.

Самолет «Уральских авиалиний» вылетел из Сочи в Омск 12 сентября, но не долетел до аэропорта назначения из-за отказа гидравлики закрылок. Из-за этого лайнер экстренно направили в Новосибирск, но по пути у самолета закончилось топливо. Пилоты приняли решение сесть в пшеничном поле — при посадке никто не пострадал. Летчик-герой Дамир Юсупов похвалил коллег. Подробности — в сюжете URA.RU.

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Членам экипажа «Уральских авиалиний», совершившего экстренную посадку в пшеничном поле, разрешили вернуться к полетам. Они были отстранены на время проведения проверки. «Кабинный экипаж рейса U-1383 Сочи — Омск вновь приступил к выполнению полетов. Перед этим все успешно прошли осмотр у авиационных врачей. Клинические и соматические проявления стресса не выявлены. Обследование показало, что ребята абсолютно здоровы и готовы в полной мере приступить к своим служебным обязанностям», — сообщили агентству URA.RU в пресс-службе авиакомпании. Самолет «Уральских авиалиний» вылетел из Сочи в Омск 12 сентября, но не долетел до аэропорта назначения из-за отказа гидравлики закрылок. Из-за этого лайнер экстренно направили в Новосибирск, но по пути у самолета закончилось топливо. Пилоты приняли решение сесть в пшеничном поле — при посадке никто не пострадал. Летчик-герой Дамир Юсупов похвалил коллег. Подробности — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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