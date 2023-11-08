В ХМАО скончалась директор школы, проработавшая в ней 40 лет

09 ноября 2023 в 14:03 Размер текста - 17 +

Надежда Старкова возглавляла школу №3 с 1983 года Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) на 78-м году ушла из жизни первый директор средней школы №3 Надежда Старкова. Она руководила учреждением на протяжении 40 лет. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил глава департамента образования города Дмитрий Котов. «Сегодня ушла из жизни первый директор средней школы №3 Старкова Надежда Павловна, не дожив несколько недель до 78-летия. Надежда Павловна возглавляла коллектив школы с 1983 и вплоть до 2023 года. Под ее руководством была создана система общественного управления школой: органы педагогического, ученического самоуправления, управляющий совет и совет родителей школы», — рассказал агентству Котов. Помимо всего прочего, на базе школы созданы и до сих пор действуют городские методические объединения учителей физической культуры и социальных педагогов. Надежда Павловна работала в сфере образования Нижневартовска с 1979 года и прошла профессиональный путь от организатора внеклассной работы до учителя истории, а после и директора школы. Ее труд отмечен почетным знаком «Отличник народного просвещения», а также почетными званиями «Заслуженный учитель школы Российской Федерации» и «Ветеран труда».

В Нижневартовске (ХМАО) на 78-м году ушла из жизни первый директор средней школы №3 Надежда Старкова. Она руководила учреждением на протяжении 40 лет. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил глава департамента образования города Дмитрий Котов. «Сегодня ушла из жизни первый директор средней школы №3 Старкова Надежда Павловна, не дожив несколько недель до 78-летия. Надежда Павловна возглавляла коллектив школы с 1983 и вплоть до 2023 года. Под ее руководством была создана система общественного управления школой: органы педагогического, ученического самоуправления, управляющий совет и совет родителей школы», — рассказал агентству Котов. Помимо всего прочего, на базе школы созданы и до сих пор действуют городские методические объединения учителей физической культуры и социальных педагогов. Надежда Павловна работала в сфере образования Нижневартовска с 1979 года и прошла профессиональный путь от организатора внеклассной работы до учителя истории, а после и директора школы. Ее труд отмечен почетным знаком «Отличник народного просвещения», а также почетными званиями «Заслуженный учитель школы Российской Федерации» и «Ветеран труда».