Драгдилеры объявили охоту на свердловских детей

09 ноября 2023 в 14:12 Размер текста - 17 +

Владельцы наркошопа предлагают «охотникам» на провинившихся деньги за избиение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Владельцы телеграм-канала, имеющего отношение к одной из крупнейших наркогруппировок Урала, объявили охоту на пятерых свердловских подростков. Речь идет о тех, кого заподозрили в краже наркотических веществ. За поимку провинившихся объяли награду от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. «Наркоторговцы обвинили в краже наркотиков пятерых свердловчан. Самый младший — из Первоуральска. Ему 15 лет. Еще два провинившихся 16-летних наркокурьера проживают в Екатеринбурге. В списке также две девушки. Одна из Полевского, а вторая из Сухого Лога», — пишет 66.RU. За их избиение провинившихся руководители предлагают от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. Желающим поймать и наказать провинившихся необходимо фиксировать все действия на видео. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ГУ МВД по Свердловской области. Там заявили, что никаких запросов от СМИ на указанную тему не поступало.

Владельцы телеграм-канала, имеющего отношение к одной из крупнейших наркогруппировок Урала, объявили охоту на пятерых свердловских подростков. Речь идет о тех, кого заподозрили в краже наркотических веществ. За поимку провинившихся объяли награду от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. «Наркоторговцы обвинили в краже наркотиков пятерых свердловчан. Самый младший — из Первоуральска. Ему 15 лет. Еще два провинившихся 16-летних наркокурьера проживают в Екатеринбурге. В списке также две девушки. Одна из Полевского, а вторая из Сухого Лога», — пишет 66.RU. За их избиение провинившихся руководители предлагают от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. Желающим поймать и наказать провинившихся необходимо фиксировать все действия на видео. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ГУ МВД по Свердловской области. Там заявили, что никаких запросов от СМИ на указанную тему не поступало.