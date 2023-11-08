08 ноября 2023

Драгдилеры объявили охоту на свердловских детей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Владельцы наркошопа предлагают «охотникам» на провинившихся деньги за избиение Фото:

Владельцы телеграм-канала, имеющего отношение к одной из крупнейших наркогруппировок Урала, объявили охоту на пятерых свердловских подростков. Речь идет о тех, кого заподозрили в краже наркотических веществ. За поимку провинившихся объяли награду от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.

«Наркоторговцы обвинили в краже наркотиков пятерых свердловчан. Самый младший — из Первоуральска. Ему 15 лет. Еще два провинившихся 16-летних наркокурьера проживают в Екатеринбурге. В списке также две девушки. Одна из Полевского, а вторая из Сухого Лога», — пишет 66.RU.

За их избиение провинившихся руководители предлагают от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. Желающим поймать и наказать провинившихся необходимо фиксировать все действия на видео.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ГУ МВД по Свердловской области. Там заявили, что никаких запросов от СМИ на указанную тему не поступало.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Владельцы телеграм-канала, имеющего отношение к одной из крупнейших наркогруппировок Урала, объявили охоту на пятерых свердловских подростков. Речь идет о тех, кого заподозрили в краже наркотических веществ. За поимку провинившихся объяли награду от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. «Наркоторговцы обвинили в краже наркотиков пятерых свердловчан. Самый младший — из Первоуральска. Ему 15 лет. Еще два провинившихся 16-летних наркокурьера проживают в Екатеринбурге. В списке также две девушки. Одна из Полевского, а вторая из Сухого Лога», — пишет 66.RU. За их избиение провинившихся руководители предлагают от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. Желающим поймать и наказать провинившихся необходимо фиксировать все действия на видео. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ГУ МВД по Свердловской области. Там заявили, что никаких запросов от СМИ на указанную тему не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...