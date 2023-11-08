Драгдилеры объявили охоту на свердловских детей

Владельцы телеграм-канала, имеющего отношение к одной из крупнейших наркогруппировок Урала, объявили охоту на пятерых свердловских подростков. Речь идет о тех, кого заподозрили в краже наркотических веществ. За поимку провинившихся объяли награду от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.
«Наркоторговцы обвинили в краже наркотиков пятерых свердловчан. Самый младший — из Первоуральска. Ему 15 лет. Еще два провинившихся 16-летних наркокурьера проживают в Екатеринбурге. В списке также две девушки. Одна из Полевского, а вторая из Сухого Лога», — пишет 66.RU.
За их избиение провинившихся руководители предлагают от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. Желающим поймать и наказать провинившихся необходимо фиксировать все действия на видео.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ГУ МВД по Свердловской области. Там заявили, что никаких запросов от СМИ на указанную тему не поступало.
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