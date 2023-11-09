Челябинский генерал МВД провел кадровые перестановки в ведомстве

09 ноября 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Михаил Скоков (на фото) утвердил в должности начальника ОП «Центральный» Радика Усманова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Начальник ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков провел кадровые перестановки в ведомстве. Согласно официальному сайту регионального главка, руководителем отдела полиции (ОП) «Центральный» уже без приставки врио стал подполковник Радик Усманов. Его предшественник, Михаил Хурлет, пошел на понижение, став замначальника МВД Сосновского района. «Было принято решение о назначении Усманова на должность начальника ОП „Центральный“. К назначению на руководящие должности территориальных подразделений отбираются лучшие сотрудники, проявившие свои профессиональные, деловые и моральные качества», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там отметили, что участок обслуживания ОП «Центральный» достаточно сложный. Руководство регионального главка дифференцированно подходило к назначению Усманова. Начальник отдела должен всегда стремиться быть полезным, приносить пользу гражданам и городу. Усманов обладает такими качествами. В свою очередь, предшественник Усманова в кресле начальника ОП «Центральный», Михаил Хурлет, был направлен на службу в МВД по Сосновскому району. Там он занял должность замначальника отдела. По слухам, он должен был возглавить подразделение, но планы поменялись.

Начальник ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков провел кадровые перестановки в ведомстве. Согласно официальному сайту регионального главка, руководителем отдела полиции (ОП) «Центральный» уже без приставки врио стал подполковник Радик Усманов. Его предшественник, Михаил Хурлет, пошел на понижение, став замначальника МВД Сосновского района. «Было принято решение о назначении Усманова на должность начальника ОП „Центральный“. К назначению на руководящие должности территориальных подразделений отбираются лучшие сотрудники, проявившие свои профессиональные, деловые и моральные качества», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там отметили, что участок обслуживания ОП «Центральный» достаточно сложный. Руководство регионального главка дифференцированно подходило к назначению Усманова. Начальник отдела должен всегда стремиться быть полезным, приносить пользу гражданам и городу. Усманов обладает такими качествами. В свою очередь, предшественник Усманова в кресле начальника ОП «Центральный», Михаил Хурлет, был направлен на службу в МВД по Сосновскому району. Там он занял должность замначальника отдела. По слухам, он должен был возглавить подразделение, но планы поменялись.